La droite populiste et la gauche radicale mettent la démocratie en péril

Regarder la convention républicaine cette semaine ressemble à un exercice d’amnésie collective. C’est comme si le libre-échange était une fantaisie. Comme si la guerre froide n’avait jamais eu lieu.

Oubliez le président Ronald Reagan appelant M. Gorbatchev à « abattre ce mur ». Maintenant, il s’agit de les construire, pour empêcher les personnes et les marchandises indésirables d’entrer dans le pays. Relevez le pont-levis : l’Amérique fera cavalier seul.

La droite américaine est maintenant nataliste, protectionniste et anticorporation. Elle met l’Amérique en premier et laisse le reste du monde se débrouiller. La répudiation de l’invasion de l’Irak par le candidat à la vice-présidence J. D. Vance mercredi soir en est la preuve définitive. L’aventure de George Bush est dépeinte comme un exercice de cupidité corporatiste, à l’encontre de l’intérêt du peuple commun.

En Amérique, la gauche et la droite ont échangé leurs positions. Fini la « Shining City on a Hill » de Ronald Reagan. Fini le discours de liberté pour tous, de faire un monde meilleur au-delà des frontières américaines. Il ne s’agit plus de défendre des principes, mais la patrie.

C’est le président démocrate Joe Biden qui dit que les États-Unis sont le seul pays fondé sur une idée, tandis que les républicains se concentrent sur les besoins de base : nourriture, logement et emplois pour la classe ouvrière.

Le président américain cité le plus souvent cette semaine fut Teddy Roosevelt, en fonction de 1901 à 1909. Républicain progressiste, Roosevelt croyait en l’action gouvernementale pour atténuer les maux sociaux, et en 1908, en tant que président, il dénonça « les représentants de la richesse prédatrice » comme coupables de « toutes formes d’iniquités, de l’oppression des travailleurs aux méthodes déloyales et malsaines de concurrence, et de la fraude du public par la spéculation boursière et la manipulation des titres ». Son programme du Square Deal⁠1 cherchait à établir la conservation des ressources naturelles, la réglementation des entreprises et la protection des consommateurs.

Mais il faut néanmoins un ennemi. Dans le cas des États-Unis, c’est maintenant la Chine – mais pas pour des raisons militaires. Pendant des décennies, l’Occident a poursuivi le commerce avec la Chine, aveugle aux ambitions mondiales de cette dernière. Vance déplore le résultat : une perte d’emplois manufacturiers et la crise du fentanyl. Vance l’a dit clairement : « Nous empêcherons le Parti communiste chinois de construire sa classe moyenne sur le dos des citoyens américains. »

La Russie ne figure pas dans ce drame. Pourquoi ? Les ambitions de Poutine sont nationalistes, du terroir – dans la même veine que celles du candidat républicain à la présidence Donald Trump, qui a vu dans la stratégie du président russe « du génie » en 2022⁠2.

Cette position fait frissonner l’Europe, mais réjouit Moscou. « Il [Vance] est en faveur de la paix, de la cessation de l’aide. Nous ne pouvons que nous réjouir de cela parce qu’en fait, il est nécessaire d’arrêter de fournir des armes à l’Ukraine, et la guerre prendra fin », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse aux Nations unies3.

Et qu’en est-il de la gauche américaine ? Celle-ci se retrouve à défendre les intérêts des minorités ou des groupes opprimés : les migrants, les minorités sexuelles, les femmes. Mais la manière absolutiste dont elle le fait, en imposant une pensée unique et en ostracisant quiconque ne suit pas la ligne, est également intolérable et radicale. Elle suscite, de plus, des divisions même au sein de ses propres rangs. Les Juifs progressistes ont été abandonnés par les zélés propalestiniens. Les droits des femmes sont subordonnés à ceux des individus transgenres. L’équité a remplacé l’égalité, et l’inclusion est devenue exclusive.

Nous ne pouvons pas ignorer la frustration, la colère et la pauvreté qui ont donné naissance à la droite populiste en Amérique, au Canada et en Europe. Nous ne pouvons pas ignorer la réalité de la classe ouvrière abandonnée par les capitaines de l’industrie. Mais si nous voulons que la démocratie et la liberté prévalent, nous devons trouver un meilleur équilibre. On ne peut pas se permettre de sombrer dans un monde de fascisme à droite et de totalitarisme à gauche. Comme l’histoire nous l’apprend, une fois la démocratie perdue, elle est terriblement difficile à reconquérir.

