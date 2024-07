À une époque où on s’inquiète beaucoup de la polarisation, où les gens s’engueulent pour un rien dans les réseaux sociaux, est-il plus facile de se retrouver dans le rire ? Notre chroniqueuse est allée assister à des soirées d’humour pour le savoir.

Un lundi soir de juillet, au bar à vin Annette, dans le quartier du Technopôle Angus. C’est la première fois que cet établissement, ouvert l’an dernier, organise une soirée d’humour. Au programme, deux humoristes de la relève, Josiane Aubuchon et Antoni Remillard. À 20 h 30, le restaurant est plein. Des trentenaires et quarantenaires, professionnels pour la plupart si je me fie aux réponses recueillies par l’animateur de la soirée, Charles Pellerin : un monteur vidéo, un cuisinier, une travailleuse sociale, un vendeur d’autos, une enseignante, un médecin…

« Ce n’était pas notre clientèle habituelle », affirme Josée Préfontaine, directrice de salle, à qui j’ai donné un coup de fil le lendemain. Le bar a décidé de consacrer les deux premiers lundis de juillet à l’humour parce que ce sont les dates habituelles du festival Juste pour rire. Vu le succès de cette première édition, Annette pourrait bien en faire un rendez-vous mensuel.

Je suis également allée au Terminal, sur l’avenue du Mont-Royal, et au Bordel, dans le Quartier des spectacles. Des lieux où on présente un humour que je qualifierais de mainstream, des lieux fréquentés par le citoyen lambda qui souhaite rire sans nécessairement se faire brasser la cage. Mon autre critère : une formule open mic, pour entendre le plus d’humoristes possible.

Le but de ma petite tournée non scientifique : avoir une idée de ce qui fait rire les gens. Un exercice absolument impressionniste, j’en conviens. Sans compter que je n’avais jamais mis les pieds dans un comedy club de ma vie. C’est donc le regard d’une novice que je partage ici.

Première observation : le public des soirées auxquelles j’ai assisté était TRÈS homogène. Blanc, majoritairement dans la vingtaine ou la trentaine. Si l’auditoire était assez mixte, il était majoritairement masculin sur la scène : une femme sur trois humoristes chez Annette, deux sur six au Bordel et une seule sur six au Terminal.

Tous ces humoristes ont une approche semblable : leur humour est centré sur l’individu, l’expérience personnelle et l’observation du quotidien.

« Ils sont de leur temps, observe l’historien de l’humour Robert Aird. En disant cela, je ne parle pas de leur génération, mais bien de leur époque qui est assez apolitique. On se regarde tous beaucoup le nombril. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Robert Aird

Je me demande si ce n’est pas une façon d’éviter la pelure de banane à une époque où, paraît-il, « on ne peut plus rien dire »… Parler de soi, c’est sécuritaire.

« Parler de soi, c’est quand même politique », souligne Emmanuel Choquette, chercheur à l’Observatoire de l’humour.

N’empêche. On est loin du regard critique d’Yvon Deschamps ou des Zapartistes qui varlopaient sans pitié le pouvoir et les institutions.

Or à l’exception d’une blagounette sur le débat Trump-Biden, la politique était absente des soirées auxquelles j’ai assisté. Sans doute que mon expérience aurait été différente si j’étais allée dans des soirées plus marginales (je pense entre autres au spectacle Québécoises qui a lieu ce jeudi au Ausgang Plaza).

« L’humour est très diversifié au Québec », me rassure Emmanuel Choquette qui est également professeur de communication publique à l’Université de Sherbrooke. « On peut entendre dans les réseaux alternatifs des propos anticapitalistes, féministes, environnementalistes. On observe aussi un propos plus incisif chez des humoristes aguerris comme Anas Hassouna – qui joue sur le malaise des Blancs –, ou Katherine Levac et Ève Côté, qui parlent d’agressions sexuelles. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Anas Hassouna

Si je n’ai pas entendu de blagues politiques, j’ai par contre entendu beaucoup de « jokes de cul ». C’est LE ressort comique le plus répandu, celui qui fait rire presque à tout coup, même quand c’est plus ou moins drôle. Une seule personne prendra la peine de préciser qu’elle parle d’un point de vue hétérosexuel. Les autres ont tous semblé le tenir pour acquis.

Parmi les autres thèmes abordés : les applications de rencontre, la vie de couple, la séparation, l’importance des plateformes numériques dans nos vies, la vie d’adulte, la santé mentale, la famille, les chiens…

On rit majoritairement des petits irritants de la vie quotidienne et de nos angoisses existentielles. Et si je me fie à la réaction du public, on partage pas mal les mêmes.

« Depuis le milieu des années 1990, l’humour se concentre sur la sphère intime et privée », souligne Robert Aird qui est l’auteur de nombreux ouvrages, dont L’histoire de l’humour au Québec. « C’est normal chez les humoristes qui sortent de l’École de l’humour. Ils sont jeunes, ils parlent de ce qu’ils connaissent. »

L’altérité, c’est-à-dire ce qui nous différencie des autres, que ce soit notre classe sociale, notre couleur de peau ou notre orientation sexuelle, ne semble pas être une source d’inspiration. On rit beaucoup de soi, moins des autres.

Les deux seuls humoristes qui ont osé des blagues sur les différences culturelles étaient eux-mêmes issus de la diversité. D’origine haïtienne, Mibenson Sylvain m’a fait mourir de rire en parlant de l’éducation reçue par sa mère, qu’il comparait à celle de ses amis québécois « de souche ». Se présentant comme musulmane, Douaa Kachache a quant à elle fait mouche en évoquant sa relation aux hommes, fortement influencée par l’éducation reçue par son père.

En passant, je n’ai pas entendu une seule fois le mot woke. Ça fait du bien…

Je le répète, ma petite enquête n’a absolument rien de scientifique. Mais durant trois soirées, dans des salles pleines ou archipleines, entourée de gens dont je ne partage sûrement pas toutes les opinions, j’ai pu constater que malgré nos différences, il y avait encore moyen de se retrouver. En riant.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue