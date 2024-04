Manquer l’éclipse

Ça restera certainement l’un des plus grands moments de FOMO de toute ma vie. Le FOMO, pour ceux et celles qui auraient la chance d’avoir été épargnés par ce sentiment extrêmement désagréable, c’est l’acronyme de fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Il serait donc plus exact de dire, en ce qui concerne mon rapport avec l’éclipse, que j’ai passé les derniers jours dans un intense état de FOMO rétroactif.