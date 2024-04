Pierre Nepveu Un poète-citoyen qui rêve d’un Québec pluriel

Quelle idée que d’aller rencontrer le poète, écrivain et professeur de littérature Pierre Nepveu, moi qui ne suis pas littéraire, et encore moins poète ! Connu pour sa biographie remarquable de Gaston Miron (2011), Nepveu a fait paraître en 2022 un essai au titre intrigant et au contenu tout à fait singulier : Géographies du pays proche, poète et citoyen dans un Québec pluriel.