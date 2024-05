Récemment, nous apprenions que la haute direction de CBC/Radio-Canada travaille à l’élaboration d’un plan de transformation visant à mieux affronter la concurrence des géants numériques. Parmi les informations qui ont circulé, un rapprochement futur entre les directions de CBC et de Radio-Canada fut évoqué, générant moult spéculations quant à son opérationnalisation, ainsi que des craintes légitimes eu égard à l’autonomie des services français.

Nancy Juneau Présidente, Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

Alors que Catherine Tait, la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, a récemment annoncé qu’une fusion des directions des deux services n’était pas sur la table, nous souhaitons insister sur le fait qu’un tel scénario serait dévastateur pour les communautés francophones du pays, et particulièrement celles qui se trouvent en situation minoritaire. Pour nos communautés, généralement situées en régions et dispersées sur un vaste territoire, l’accès à un contenu fiable et rigoureux en français à travers une offre riche, actuelle et diversifiée du diffuseur public demeure essentiel à leur vitalité. Le mandat de Mme Tait tire à sa fin, et nous n’avons aucune garantie qu’une fusion sera écartée par la personne qui lui succèdera.

Toute menace potentielle à l’indépendance éditoriale des médias anglais et français à CBC/Radio-Canada doit être prise au sérieux et vivement décriée, particulièrement dans le contexte du déclin de la langue française au Canada.

Celui-ci est formellement reconnu par le gouvernement fédéral, qui a pris des engagements importants et qui a investi des sommes conséquentes pour protéger et promouvoir les deux langues officielles, notamment dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028. En raison de la prédominance de l’anglais en Amérique du Nord, une éventuelle fusion des directions responsables des contenus ne pourrait se traduire autrement que par des pertes significatives du côté de la minorité francophone.

Une institution incontournable du bilinguisme

Soulignons que Radio-Canada constitue une institution incontournable en ce qui concerne la mise en œuvre du bilinguisme canadien, dont l’engagement relatif à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones constitue une composante fondamentale. Ceci est à la fois consacré dans la Loi sur les langues officielles, mais également dans la Loi sur la radiodiffusion, où la mission conférée à Radio-Canada doit être interprétée de manière à respecter l’engagement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire et à appuyer leur développement.

En tant qu’organisme porte-parole qui valorise et qui défend la place des arts et de la culture dans l’espace francophone canadien et acadien, la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) s’inquiète de la situation actuelle. Nous souhaitons préserver l’accès à une offre journalistique locale et régionale qui reflète les préoccupations de nos communautés, ainsi qu’à des contenus variés et diversifiés qui font directement appel à nos artistes et nos artisans.

Une éventuelle baisse du nombre de productions originales en français serait extrêmement dommageable pour les créateurs issus de nos communautés.

Nous prenons acte des pressions financières que subit CBC/Radio-Canada et des impératifs qui lui incombent en matière d’efficacité. Cependant, sur ce dossier, toute concession de la part de la minorité francophone entraînerait des conséquences trop lourdes quant à sa capacité à se développer et à s’épanouir pleinement. Nous urgeons la haute direction de considérer des avenues qui n’impliqueront pas le rapprochement des programmations des services anglais et français. Nous appelons aussi le CRTC à enfin tenir une audience publique pour réexaminer sa décision du renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada, pour s’assurer que Radio-Canada puisse pleinement s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de la production de contenus de langue française.

La langue française contribue à la richesse culturelle et identitaire du Canada, et CBC/Radio-Canada doit prendre les mesures qui s’imposent pour la protéger et la promouvoir.

