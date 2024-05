François Legault – ici applaudi par le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe – « a dit que le musée mettrait l’accent sur certains évènements et personnages inspirants de l’histoire du Québec, de manière à susciter la fierté des Québécois et aviver leur sentiment identitaire ».

Quel sera le récit qui articulera le contenu muséographique du Musée national de l’histoire du Québec qui ouvrira ses portes en 2026 ? On l’ignore.

Jocelyn Létourneau Professeur émérite de l’Université Laval*

Le récit

Certains indices permettent toutefois de spéculer réalistement. Ainsi, le ministre de la Culture a dit qu’il ne s’agirait pas d’un musée dont l’objet général (ou le sujet principal) serait celui des divers peuples, cultures ou populations qui ont habité le territoire du Québec depuis le début. Voilà qui n’oblige pas à commencer le récit avec les Autochtones, même si ces derniers le meubleront vraisemblablement de leur présence parce que, dixit le premier ministre, « ils nous ont aidés à travers les années ».

Puisque le Québec n’est pas défini par sa dimension territoriale et les caractéristiques de son peuplement, nulle obligation non plus d’élaborer un récit qui inclurait les communautés immigrantes qui se sont implantées dans l’espace bleu au fil des siècles.

Certes, on pourra en parler, mais probablement de manière résiduaire, comme éléments décoratifs. Après tout, elles nous ont aussi prêté main-forte…

Les « Anglais » ? On ne sait pas quelle place les Anglais occuperont dans le récit, qu’ils soient assimilés, bilingues ou qu’ils soient restés Anglos. Leonard Cohen y sera, dit-on ; il a dû nous dépanner. Mais les autres ? D’après le récit canonique, ils ne nous ont pas beaucoup rendu service…

Suivant son habitude, M. Legault a été (le) plus bavard à propos du projet. Il a dit que le musée mettrait l’accent sur certains évènements et personnages inspirants de l’histoire du Québec, de manière à susciter la fierté des Québécois et aviver leur sentiment identitaire. Il sera certainement entendu par Éric Bédard, leader du comité de réflexion sur le contenu du musée, qui travaille dans cette veine depuis longtemps.

Le premier ministre en a remis : le musée aura pour objectif, non négociable, semble-t-il, de « montrer l’histoire de la nation qui était canadienne-française et qui est maintenant québécoise ». Il ne s’agira donc pas d’un musée centré sur l’histoire du Québec comme société globale ou nation plénière, mais d’un musée de la nation québécoise définie dans son acception la plus limitée, c’est-à-dire centrée sur – j’évite le terme ethnie, qui hérisse, mais il a du sens ici – la communauté de souche canadienne-française. (La question des Canadiens français hors Québec dans le récit reste pour l’instant ouverte, mais il faudra l’aborder. Mon pari est qu’ils seront mobilisés selon qu’ils nous ont secondés ou pas…)

La nation

Si jamais l’idée du premier ministre était mise en œuvre, il y aurait régression. Ne s’entend-on pas, depuis René Lévesque, pour définir les Québécois comme étant formés par l’ensemble de ceux qui ont habité ou habitent le territoire du Québec ? Évidemment, cette définition n’a jamais été juste du point de vue sociologique. Les Premiers Peuples installés sur le territoire appelé Québec, par exemple, ont leurs propres prétentions nationales. Quant aux « Anglos », « allos » et autres « néos », l’expression « nation québécoise » les laisse assez froids. Celles de « société » ou de « collectivité québécoise », quand ce n’est pas celle de « Montréalais pure laine », les contentent, d’autant qu’ils apprécient ce coin du monde ou de pays qu’est le Québec, qui permet à la majorité de ses habitants de s’y épanouir.

Confuse du point de vue sociologique, l’expression « nation québécoise », au sens que lui donnait Lévesque et que Lucien Bouchard tenait pour sacrée, est toutefois importante sur le plan politique.

Elle pose les conditions symboliques pour que tous ceux qui vivent au Québec se retrouvent dans un ensemble s’accordant dans la dissonance, ce qui est le paradoxe québécois.

L’expression « nation québécoise » n’est pas non plus en porte-à-faux par rapport à ce que fut l’expérience historique québécoise, bien que, pour fonder cette « nation québécoise » dans le temps, il faille en ouvrir le cercle (Gérard Bouchard) et sortir du récit canonique par lequel on la dit et la raconte. La chose est possible. Le passé est complexe et peut donner prise à plusieurs narrations valides et valables. Il suffit de ne pas forcer les choses.

Quel passé pour quelle nation ?

D’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Voilà trois questions pour lesquelles les Québécois sont prêts à se faire proposer de nouvelles réponses. C’est le rôle d’un musée d’histoire, en respectant scrupuleusement la matière du passé, de dépayser ses visiteurs en leur offrant les moyens de se (re)découvrir sous des atours surprenants.

Que l’on soit apparemment contraint comme Québécois, parce que notre condition est fragile, de s’en tenir aux lignes d’une narration accréditée (Cartier le découvreur, Champlain le bâtisseur, la Conquête catastrophique, les Rébellions cassées, Durham le fossoyeur, l’Acte d’Union assimilatrice, l’AANB hypocrite, la Grande Noirceur dévastatrice, la Révolution tranquille bienheureuse, Trudeau le traître, et le reste, ce qui est le récit national qu’« on connaît bien », disait Bédard, et qui est « nécessaire », ajoutait Maxime Pedneaud-Jobin) n’est plus une injonction qui passe sans objection dans le Québec d’aujourd’hui.

C’est d’ailleurs ce qui inquiète certains ténors nationalistes, qui craignent souverainement que, du passé rouvert à l’interprétation, affleure un autre récit de ce que l’on fut, celui-ci risquant de briser l’identitaire protecteur qui empêche notre éventuel « effacement » par l’Autre (Paul St-Pierre Plamondon). Alimenter la conscience historique des Québécois (d’héritage canadien-français) pour qu’ils continuent à se percevoir comme « des rescapés de l’histoire, des évadés de la disparition et des survivants » (Jean-François Lisée), argumentaire qui « les a toujours mobilisés et prémunis » (Alexis Tétreault), tel est leur programme.

Au chapitre de la mise en récit de notre histoire, il est temps de passer à l’avenir.

*Jocelyn Létourneau est l’auteur de La condition québécoise. Une histoire dépaysante (Québec, Septentrion, 2020)

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue