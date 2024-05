Sommet de l’économie sociale Vers un grand chantier collectif

Dans un discours le 1er novembre 1996, Lucien Bouchard annonçait au Québec ses plans à la suite du Sommet de l’économie et de l’emploi : mise en place du réseau des CPE, mise en place des entreprises d’aide à domicile, création d’un fonds dédié au démarrage d’entreprises d’économie sociale (le RISQ), des milliards d’investissements en projets entrepreneuriaux collectifs et privés et plus encore.