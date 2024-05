Depuis des mois, un débat a lieu sur le projet d’usine de cellules de Northvolt en Montérégie.

Daniel Breton PDG de Mobilité électrique Canada, ancien ministre de l’Environnement du Québec

Je me suis déjà prononcé sur le fait que je considérais que le gouvernement du Québec avait fait une erreur en rejetant la tenue d’une audience du BAPE sur ce projet dès l’an dernier. Cela dit, lorsque je constate que des gens en sont maintenant rendus à s’opposer carrément à ce projet et que certains poussent l’odieux jusqu’à commettre des actes de sabotage, je suis d’avis qu’il est grand temps de remettre la véritable question au centre du débat : celle de la nécessaire transition vers le transport décarboné.

Je rappelle qu’au Québec et aux États-Unis, la première source d’émissions de GES est le secteur des transports. Au Canada, ce secteur est deuxième, non loin derrière le secteur du gaz et du pétrole.

Quelques chiffres

Cette usine aura une capacité annuelle de fabrication de cellules de 60 gigawattheures par année. Celles-ci pourront aussi bien se retrouver dans des voitures que dans des camions ou des autobus. Pour donner une idée de ce que représentent 60 GWh, prenons les trois exemples suivants :

Une voiture électrique équipée d’une batterie de 60 kWh : environ 1 million de voitures par an. En 2022, on retrouvait presque 5 millions de véhicules légers immatriculés au Québec ⁠1 .

. Un camion électrique équipé d’une batterie de 210 kWh ⁠ : environ 286 000 camions par an. En 2022, on retrouvait environ 175 000 camions et tracteurs routiers au Québec 2 .

: environ 286 000 camions par an. En 2022, on retrouvait environ 175 000 camions et tracteurs routiers au Québec . Un autobus urbain électrique équipé d’une batterie de 560 kWh⁠ : environ 110 000 autobus urbains par an. En 2022, on retrouvait environ 4000 autobus urbains au Québec3.

Avec une empreinte carbone de 50 kg CO 2 e/kWh* (de l’extraction des ressources jusqu’à l’usine), les batteries de Northvolt seront déjà parmi les plus propres au monde. C’est un fait : les batteries qui viennent de Corée du Sud (72 kg CO 2 e/kWh), des États-Unis (74 kg CO 2 e/kWh) ou de la Chine (entre 79 et 108 kg CO 2 e/kWh) sont plus polluantes4.

Northvolt vise 10 kg CO 2 e/kWh au Québec, ce qui fera de ses cellules les plus propres au monde.

Diminution significative des émissions de GES

Comparons les émissions de GES d’une voiture à essence à moteur de quatre cylindres⁠5 (type Honda Civic ou Toyota Corolla) avec celles d’une voiture électrique de taille comparable (type Tesla Model 3 ou Hyundai Ioniq 6).

Au Canada, la moyenne d’émissions de GES de la production d’électricité était de 110 g/kWh en 2020⁠6 et ce bilan diminue d’année en année. Au Québec, la moyenne d’émissions de GES de la production d’électricité était de 1,5 g/kWh en 2020. Demeurons tout de même prudents et prenons la moyenne canadienne pour notre comparaison sur 250 000 km, soit la vie du véhicule.

Le bilan de GES de la voiture à essence sera de 52 500 kg de CO 2 , comparativement à 7290 kg pour la voiture électrique. Cela représente une diminution des émissions de CO 2 d’environ 86 % sur la vie du véhicule.

Lorsque la batterie à 10 kg CO 2 e/kWh sera installée dans un véhicule électrique à batterie de 60 kWh qui circulera au Québec, les émissions de CO 2 seront de 658 kg pour la voiture électrique, soit une diminution de presque 99 % sur la vie du véhicule.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Un véhicule électrique équipé d’une batterie comme celles qui seront fabriquées par Northvolt verra ses émissions de CO 2 diminuer « de presque 99 % sur la vie du véhicule », selon l’auteur.

Il est important de souligner que le calcul effectué ici vaut aussi bien pour une voiture qu’un camion ou un autobus.

Diminution significative des émissions polluantes atmosphériques

Il est aussi important de rappeler la diminution significative des émissions polluantes atmosphériques (CO, COV, NOx, etc.) des véhicules électriques légers et lourds comparativement aux véhicules à essence ou au diésel, ce qui représente une amélioration significative pour la santé des gens.

Au Canada, l’impact de la pollution atmosphérique a été estimé par Santé Canada⁠7 à 120 milliards de dollars par an et à 15 300 décès, dont 4000 au Québec. Or, les deux plus importantes sources de pollution atmosphérique sont les secteurs du gaz et du pétrole, ainsi que les transports.

Diminution significative du gaspillage de ressources naturelles

Selon une étude de Transport & Environment⁠8, les véhicules à essence gaspillent de 300 à 400 fois plus de ressources que les véhicules électriques. Rappelons que les batteries sont recyclables à 95 % et plus, alors que le pétrole brûlé dans les véhicules est recyclable à 0 %. Ainsi, l’impact écologique de l’extraction est considérablement diminué avec les véhicules électriques.

On doit certes poser des questions légitimes sur le projet Northvolt, mais avec une perspective écologique globale, on réalise à quel point c’est un pas significatif dans la diminution des GES, de la pollution atmosphérique et du gaspillage des ressources naturelles des transports. C’est pourquoi, malgré l’erreur du gouvernement du Québec, j’appuie ce projet.

*CO 2 e/kWh = équivalent CO 2 /kilowattheure

Voiture à essence : 7 L/100 km Sur 250 000 km : 17 500 litres d’essence

17 500 litres x 3 kg de CO 2 /litre (GES en aval et en amont)

/litre (GES en aval et en amont) Total : 52 500 kg de CO 2 Voiture électrique : 15,6 kWh/100 km Sur 250 000 km : 39 000 kWh d’électricité

GES de la fabrication de la batterie à partir de cellules Northvolt : 50 kg de CO 2 e/kWh x 60 kWh = 3000 kg de CO 2 (GES en amont)

e/kWh x 60 kWh = 3000 kg de CO (GES en amont) GES de la consommation d’électricité (moyenne canadienne) : 39 000 kWh x 110 g/kWh = 4290 kg de CO 2 (GES en aval)

(GES en aval) Total : 7290 kg de CO 2 Voiture électrique à batterie 60 kWh (à 10 kg CO 2 e/kWh) qui circulera au Québec GES de la batterie : 10 kg de CO 2 e/kWh x 60 kWh = 600 kg de CO 2 (GES en amont)

e/kWh x 60 kWh = 600 kg de CO (GES en amont) GES de la consommation d’électricité : 39 000 kWh x 1,5 g/kWh = 58 kg de CO 2 (GES en aval)

(GES en aval) Total : 658 kg de CO 2

