Source de main-d’œuvre qualifiée et motivée, les entreprises d’insertion formant des travailleurs en cuisine veulent s’allier et tisser des partenariats avec les employeurs en restauration, afin de pourvoir les postes laissés vacants par une pénurie de main-d’œuvre grandissante.

Audrey Mougenot Directrice générale de Resto Plateau, Montréal, et 13 cosignataires*

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que les employeurs et employeuses devront désormais se limiter à 20 % de travailleurs et travailleuses étrangers temporaires (contre 30 % auparavant). L’Association Restauration Québec (ARQ) a fait part de ses inquiétudes pour l’industrie, prévoyant des pertes de revenus et des fermetures potentielles dues à la pénurie de main-d’œuvre.

Face à cette situation, le réflexe « entreprise d’insertion » doit se développer ! À travers le Québec, 13 entreprises d’insertion embauchent, forment et développent du personnel qualifié en cuisine : commis de cuisine, aide-cuisinier, personnel de service…

À travers un programme exigeant de six mois, nos entreprises de l’économie sociale répondent à un double besoin : celui, social, de personnes ayant des difficultés d’accès à l’emploi, et celui, économique, de créer des talents pour l’industrie.

Au terme de leur parcours, les personnes accompagnées ont développé toutes les compétences techniques et transférables pour intégrer un emploi en cuisine ou dans les métiers connexes, en plus d’avoir travaillé les attitudes attendues par un employeur, et démontré leur grande résilience et leur adaptabilité.

Embaucher une personne qui termine un parcours d’insertion, c’est trouver une réponse à un enjeu de pénurie, diminuer ses coûts de recrutement, et bénéficier d’un accompagnement pour l’intégration de la nouvelle recrue.

« Ça facilite le recrutement. Quand j’ai des besoins, je sais que des personnes qualifiées sont prêtes à soumettre leur CV. Je suis satisfait des candidatures et je sais où me tourner quand j’ai des postes vacants à pourvoir », confie Gilles Moreau, chef exécutif chez Dana Hospitalité.

Nos entreprises ont une expertise particulière pour établir des partenariats avec les employeurs de l’industrie de la restauration et de l’alimentation : nous présélectionnons les candidats et candidates correspondant aux besoins des employeurs, accompagnons la personne candidate dans le processus de sélection, et soutenons l’employeur comme la personne recrutée dans son intégration.

Grâce au parcours de formation dans un cadre réel de travail et un accompagnement individuel, nous permettons à ces personnes éloignées du marché de l’emploi de développer les compétences recherchées par de nombreuses entreprises de la restauration au Québec.

Au-delà de ces actions concrètes et réelles, l’innovation est au cœur de l’ADN des entreprises d’insertion : nous sommes toujours à la recherche de solutions créatives permettant de répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons et des employeurs qui les embauchent : c’est donc un appel à encore plus de partenariats avec les employeurs et employeuses de la restauration que nous lançons aujourd’hui !

*Cosignataires : Darllie Pierre-Louis, directrice générale, Buffet Accès Emploi, Lanaudière ; Danny Belley, directeur général, Buffet Insère-Jeunes, Montréal ; Marc-André Simard, directeur général, Le Chic Resto Pop, Montréal ; Donald Boisvert, directeur général, La Corbeille Bordeaux-Cartierville, Montréal ; Benoist de Peyrelongue, directeur général, La Cuisine Hochelaga-Maisonneuve, Montréal ; Madgalena Schweiger, directrice générale, Cuisine-Atout, Montréal ; Yann Berdouche, directeur général, La Ferme Jeunes au travail, Laval ; David Boivin, directeur général, Le Piolet, Québec ; Martine Thomas, directrice générale, Part du Chef – Groupe Part, Montréal ; Nahid Aboumansour, directrice générale, Petites Mains, Montréal ; Roseline Roussel, directrice générale, Le Pignon Bleu, Québec ; Lise Fortin, directrice générale, Le Tournant 3F, Saguenay Lac-Saint-Jean ; Richard Gravel, Collectif des Entreprises d’insertion du Québec

Une mission d’insertion sociale Les entreprises d’insertion sont des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale. Elles sont dotées d’une mission d’insertion sociale et leur originalité réside dans la cohabitation d’une fonction d’insertion/formation et d’une activité économique véritable, à but non lucratif. Les entreprises d’insertion répondent à des besoins de formation et d’accompagnement de personnes en sérieuses difficultés d’intégration au marché du travail, dans un objectif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Consultez le site du Collectif des entreprises d’insertion du Québec

