La préservation des terres agricoles au Québec constitue une urgence que nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer. Chaque jour, nos terres cultivables se réduisent sous la pression du développement urbain, des changements climatiques, et d’autres menaces liées à l’urbanisation.

Michel Larue Urbaniste

Cette réduction menace non seulement notre sécurité alimentaire, mais aussi notre patrimoine naturel et notre biodiversité. Cet inquiétant constat a été renforcé par un récent rapport de la commissaire au développement durable1, Janique Lambert, qui critique l’inefficacité des mesures actuelles pour protéger efficacement nos espaces agricoles.

Défis et solutions pour la coexistence en zones rurales

Il est alarmant de constater que la situation déjà critique de nos terres agricoles est exacerbée par les défis rencontrés par les agriculteurs sur le terrain. En effet, les agriculteurs sont de plus en plus confrontés à des enjeux en matière d’acceptabilité sociale pour leurs projets agricoles.

Les nouveaux résidants des zones rurales, séduits par la quiétude de la campagne, ne saisissent pas toujours les impératifs de l’agriculture.

Ces résidants tentent parfois de restreindre les activités agricoles traditionnelles, en invoquant des nuisances sonores ou olfactives. Ce phénomène crée un environnement difficile pour les agriculteurs qui cherchent à maintenir leur mode de vie tout en répondant aux normes environnementales et sociales strictes. Pour assurer une coexistence harmonieuse, il est crucial de sensibiliser ces nouveaux résidants à l’importance de l’agriculture et à son rôle essentiel dans la production alimentaire locale et la préservation du patrimoine rural.

Ainsi, face à ces tensions croissantes et à la complexité des défis environnementaux et sociaux, l’adoption de pratiques d’agriculture durable, telles que celles promues par l’initiative de l’agriculture consciente, se présentent comme des solutions nécessaires. Cette approche holistique favorise la régénération des sols, la conservation de l’eau, la protection de la biodiversité et la production d’aliments sains, tout en contribuant au bien-être des animaux et des humains.

Elle renforce également les liens sociaux et culturels au sein des communautés rurales en soutenant le développement économique et social de ces régions. Cette transition vers une agriculture consciente peut donc servir de rempart contre l’érosion continue de nos terres agricoles et offrir une réponse concrète aux pressions exercées par l’expansion urbaine.

Favoriser la collaboration et l’innovation pour une agriculture durable

Cependant, pour que cette approche puisse être efficace, elle doit être intégrée dans une vision holistique et transversale de l’agriculture. Les politiques agricoles doivent être cohérentes et soutenues par des indicateurs de performance fiables. C’est pourquoi nous devons rompre avec le cloisonnement traditionnel et favoriser une collaboration étroite entre tous les acteurs du secteur, y compris agriculteurs, consommateurs, politiciens et membres de la société civile.

L’innovation joue également un rôle important dans la pérennisation de l’agriculture consciente.

L’adoption de nouvelles technologies et de techniques agricoles novatrices peut considérablement améliorer l’efficacité et la durabilité des pratiques agricoles.

La recherche et le développement dans ces domaines doivent être soutenus par des investissements publics et privés, afin de répondre aux défis environnementaux, sociaux, et économiques de notre temps.

Dans ce contexte, les enjeux de la perte de terres agricoles ne sont pas seulement un problème agricole, mais un enjeu de société qui affecte directement notre autonomie alimentaire et notre capacité à maintenir un environnement sain pour les générations futures. Un changement radical de notre vision agricole est nécessaire et un engagement ferme envers des pratiques agricoles qui respectent et enrichissent notre terre est de mise. Seulement alors pourrons-nous espérer préserver notre précieux patrimoine agricole pour les générations à venir.

1. Lisez « Commissaire au développement durable – Le territoire agricole à risque, prévient un rapport »

