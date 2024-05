Selon plusieurs sources internes et externes, la haute direction de CBC/Radio-Canada s’apprête à déconstruire l’autonomie des services français de Radio-Canada.

Alain Saulnier Auteur et expert des médias

L’actuelle PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, et son conseil d’administration sont en train de se livrer en catimini à une opération de transformation majeure du diffuseur public.

Laquelle ? Il s’agit de procéder à la « mutualisation » des directions respectives de CBC et de Radio-Canada, y compris en matière de programmation. Bref, mettre fin à deux approches distinctes au sein de l’entreprise.

C’est la filiale belge de la firme Deloitte qui accompagne la haute direction pour réaliser cet exercice de transformation de la structure de CBC/Radio-Canada.

Si une telle opération devait se réaliser, cela pourrait mettre fin à l’autonomie des services français au sein de l’entreprise CBC/Radio-Canada. C’est un virage fondamental.

Remontons un peu dans le temps. En 1968, Raymond David est nommé vice-président et directeur général des services français, établis à Montréal, par le vice-président exécutif en poste à Ottawa, Laurent Picard⁠1. C’était, à l’époque, une première d’avoir une direction distincte.

Depuis ce temps, tous les vice-présidents et les directions des services français, aussi bien à la radio qu’à la télé, ont toujours jalousement préservé cette autonomie au sein de l’entreprise. À la suite de Raymond David, les Guy Gougeon, Michèle Fortin, Daniel Gourd, Sylvain Lafrance, Marcel Pépin, Claude Saint-Laurent, et j’en fus, ont toujours eu les coudées franches pour favoriser une programmation sensible à la réalité du marché distinct au Québec et au sein de la francophonie.

C’est ce qui a fait dire à plusieurs que Radio-Canada a été, à sa manière, un acteur déterminant de la culture pour nous, francophones. De fait, ces personnes qui ont dirigé les services français n’ont fait que mettre en application la lettre et l’esprit de la Loi sur les langues officielles (principe d’égalité des langues) et la Loi sur la radiodiffusion (offrir une programmation dans les deux langues officielles).

L’effet Poilievre ?

Or, ne voilà-t-il pas que la présidente-directrice générale en sursis de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, (elle doit laisser sa place en 2025) pilote cette opération de transformation radicale de l’entreprise afin de « mutualiser » les services anglais et français. Quelle est l’origine d’un tel raisonnement ? S’agit-il d’un manque de sensibilité à l’égard du Québec et de la francophonie canadienne ? Plusieurs personnes le confirment. Ou encore, ne serait-ce pas l’élection possible de Pierre Poilievre au gouvernement canadien qui fait craindre le pire pour l’avenir de CBC/Radio-Canada ?

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait

À cet égard, elle n’a pas tort. Car on l’a vu et entendu, le slogan « Defund CBC » (Définancer CBC) est l’un de ceux qui servent même à recueillir des fonds pour le Parti conservateur. Son chef, Pierre Poilievre, a même insisté pour dire qu’il voulait plus précisément s’attaquer à la télévision de CBC, inutile à son point de vue, mais épargner celle de Radio-Canada.

Le but du chef conservateur est de faire plaisir à son électorat et à sa députation qui ne portent pas la télévision de CBC dans leurs cœurs. Trop « biaisée », trop « woke », pensent-ils.

L’opération de la haute direction de CBC/Radio-Canada, accompagnée par les experts de Deloitte, accouchera donc bientôt d’un projet de « mutualisation » des services, dont la programmation. Afin de piéger Pierre Poilievre ?

Comment ? Si CBC et Radio-Canada ne font qu’un, il n’oserait alors pas s’en prendre à CBC. Serait-ce le pari derrière un tel mépris pour l’histoire de Radio-Canada ? Si tel devait être le cas, on comprendrait qu’en ayant recours à une telle stratégie pour contrer Pierre Poilievre, on serait prêt à sacrifier Radio-Canada et sa tradition d’autonomie au sein de la plus importante institution publique en matière de culture et d’information au pays. Sacrifier l’un pour protéger l’autre ? Si c’est bien ça, c’est honteux.

Selon mes sources externes et internes du diffuseur public, ce plan de transformation doit être présenté à l’automne à la réunion des membres du conseil d’administration. Drôle de « timing », c’est aussi le moment qu’a choisi la ministre Pascale St-Onge pour mettre en branle son comité consultatif afin d’enrichir sa réflexion sur le rôle, la mission, la structure et le financement de CBC/Radio-Canada…

Lors d’un récent discours au CORIM, la ministre du Patrimoine canadien déclarait : « Au Québec, nous savons tous à quel point Radio-Canada représente un levier pour l’expression de notre identité et pour la création de contenus francophones. C’est une infrastructure majeure que nous nous sommes donnée et ça serait une erreur monumentale de la laisser tomber. » Le message était clair !

Autre incongruité : la succession de Catherine Tait est prévue dans la prochaine année. Il n’est pas certain que la personne choisie accepterait d’avoir les mains liées par un tel changement orchestré par sa prédécesseure.

Jeudi, la ministre St-Onge a de nouveau passé un message sans équivoque à la direction de CBC/Radio-Canada : « Tout effort de modernisation ne doit absolument pas se faire au détriment des services francophones et de leur capacité à remplir leur mandat, tant pour le Québec que pour toutes les communautés francophones partout au pays. Je veillerai à ce que cela n’arrive pas. »

L’histoire des institutions relevant du gouvernement fédéral a été marquée de tout temps par cette incontournable bataille pour revendiquer et obtenir l’autonomie des francophones et du Québec au sein des grandes institutions canadiennes. Parlez-en à ceux et celles qui ont travaillé ou qui travaillent encore au sein de l’ONF, du CRTC, de Téléfilm, etc. Je peux en témoigner, car j’ai bien connu cette situation de 2006 à 2012 quand j’occupais la direction générale des services français en information à Radio-Canada.

Depuis toujours, je suis un des plus ardents défenseurs de Radio-Canada. J’y ai travaillé durant près de 30 ans, comme journaliste, réalisateur, puis directeur général de l’information. Je connais encore plus d’une centaine de personnes dans cette boîte qui sont restées des amis. Ces gens sont inquiets de l’actuelle situation, avec raison.

Déjà, Catherine Tait avait annoncé avant Noël des compressions qui n’étaient pourtant pas prévues à l’ordre du jour de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ni de celui de la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge. On le lui a reproché. En agissant ainsi, Catherine Tait a créé une véritable commotion qui a déstabilisé l’ensemble du personnel.

De la même façon, ce nouveau projet de transformation et de « mutualisation » des services français et anglais viendra fragiliser davantage les services français de Radio-Canada.

C’est un peu comme si, à la veille de son départ, Catherine Tait agissait tel le capitaine d’un navire qui décide de saborder son bateau avant l’arrivée de son successeur.

1. Lisez « Un plan pour rapprocher CBC et Radio-Canada »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue