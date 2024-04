Où sont les hommes qui vont bien ?

Depuis janvier, neuf assassinats de femmes ont fait la manchette au Québec. On aimerait entendre des hommes s’exprimer publiquement sur ce fléau. Or, ceux qu’on entend le plus sont des influenceurs masculinistes qui portent un discours souvent réactionnaire et toxique. Où sont les hommes qui vont bien ? Qui ne se sentent pas menacés par des femmes fortes et indépendantes ? Qui voient le couple comme un partenariat plutôt qu’une lutte de pouvoir ? Qui ne craignent pas d’exprimer leurs émotions ? J’ai eu envie d’en discuter avec Sarah-Maude Beauchesne et Nicola Morel, coauteurs de la série Bellefleur, qui prendra l’affiche à la mi-mai sur la plateforme Crave, et qui parle d’amitié et de masculinité positive.