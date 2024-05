« Le romancier américain Paul Auster s’éteint à 77 ans ». J’ai lu la nouvelle dans mon lit, dans le silence gris du petit matin, vers 6 h 15. On dit régulièrement de quelqu’un qui meurt qu’il s’éteint. C’est un choix de mot efficace, un genre de classique auquel le titreur a dû avoir recours, estimant que la nouvelle n’avait pas besoin d’autres fioritures. Mais il me semblait qu’il était parfaitement approprié, un choix délibéré qui nommait l’état des choses : une lumière n’était plus.

Un cardinal a sifflé quelque part et, à mes pieds, Lupin le chat s’est retourné dans son sommeil. Il a commencé à ronronner quand je l’ai caressé. J’ai eu une pensée très absurde, en fait je crois que j’ai murmuré au chat : « merci d’être là ». Voyons, me suis-je dit en regardant par la fenêtre. Je suis donc ben triste.

Ce ne sont pourtant pas les nouvelles tristes qui manquent, on n’en refera pas la liste ici, mais je n’ai rien lu d’autre ce matin-là avant de me lever, il me semblait que ça suffisait. Des oiseaux passaient devant moi, des carouges, des étourneaux, de robustes petits moineaux, des bernaches – toujours des bernaches –, des urubus et des grands hérons, qui cohabitent sur l’île en face de la maison. Paul Auster, qui n’avait cessé d’écrire le deuil, s’était éteint.

J’avais lu, d’abord, The Music of Chance. Je ne me souviens plus qui m’avait mis le livre dans les mains en me disant « c’est weird ». Pas le meilleur pitch de vente, surtout que je me méfiais déjà de cet auteur auquel les Français vouaient une passion (toujours se méfier des Américains idéalisés par les Français), mais j’étais passée au travers du livre en quelques jours à peine, et j’y étais restée un bon moment par la suite.

Tous ses romans allaient me faire le même effet : je n’étais pas habitée par ses livres, c’est moi qui les habitais. Une résidence plus ou moins longue, mais qui s’étendait toujours au-delà de la simple lecture.

Pendant quelques jours, parfois une ou deux semaines, je continuais à déambuler dans ses beaux labyrinthes où rien n’était ce qu’il semblait être et tout était pourtant limpide.

C’était aussi un de ces rares auteurs qui existaient pour moi, très fort, en dehors de leurs livres. Il traduisait Mallarmé, ce poète déjà difficile à saisir quand on est né francophone. Il se tenait avec Lou Reed et Sophie Calle. J’imaginais parfaitement son bureau, face à une fenêtre donnant sur un arbre et par laquelle perce toujours un jour un peu brumeux. Il écrivait à la main, je crois, mais je voyais toujours une vieille Remington posée à côté d’un cendrier à moitié plein. Je le trouvais fantastiquement « romançable », peut-être parce qu’il avait la tête de l’emploi, une magnifique tête de personnage principal, et un côté kid kodak qu’on retrouve rarement chez les grands auteurs.

Et puis, il y avait sa femme. Siri Hustvedt, géante parmi les géants, un monument de talent, d’intelligence, d’érudition et de sensibilité, sublime figure marmoréenne qui aurait très bien pu incarner Galadriel dans le Seigneur des anneaux si Cate Blanchett avait eu mieux à faire. Dans mes rêves de jeune fille, quand j’ai cessé de vouloir chevaucher des dragons et de brandir des épées dans des palais d’or pur, j’ai souhaité être cette reine, qui éblouirait d’abord par son regard de tempête qui couve, pour finir par terrasser tout le monde avec sa plume.

Ensemble, ils incarnaient une idée très, très glamour de la vie littéraire, une manière d’être des écrivains qui avait sans doute peu à voir avec leur réalité – mais on peut difficilement penser à Paul Auster sans que se brouille la frontière entre réalité et perception de la réalité.

Et je me rendais compte, en regardant les grands hérons se percher avec une ahurissante délicatesse sur leurs nids, que je tenais à cette image un peu naïve de ces deux intellects aimantés à tout jamais. J’aimais que ce couple existe dans le monde, j’aimais cette fiction d’eux discutant dans une maison aux teintes rousses et chocolat, dans un éternel soir d’octobre.

Je suppose que c’est surtout ce que l’on pleure quand un artiste qu’on aime disparaît, encore plus que ses textes ou ses chansons : la possibilité d’un monde où palpite sa créativité, un monde qui peut être traduit par son regard. Celui de Paul Auster, maître de l’absurde, chantre de la mégalopole, s’était révélé d’une bouleversante tendresse dans ses mémoires, parmi les plus évocateurs qu’il m’ait été donné de lire.

J’ai pensé, mercredi matin, au petit garçon passionné de baseball, amoureux des femmes et fasciné par le cinéma qu’il dévoilait dans Winter Journal. À l’homme aussi, qui écrivait, en ouverture de Report from the Interior : « In the beginning, everything was alive. » Au commencement, tout était vivant.

