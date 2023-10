Développer les transports en commun : une voie incontournable

Nous connaissons le chemin le plus court pour décarboner nos transports, rendre nos villes plus attrayantes, réduire les embouteillages et offrir à la génération suivante un meilleur environnement. Nous savons également que de prendre cette voie offre de nets bénéfices pour notre économie, pour notre santé et qu’il permet d’améliorer l’accès à de nombreux services pour celles et ceux qui choisissent ou qui sont contraints de se passer de voiture.