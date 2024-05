Pendant trois jours, notre chroniqueuse a assisté au Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. Un évènement qui construit des ponts entre le public et les journalistes.

(Carleton-sur-Mer) J’étais déjà allée à un festival de jazz, de cinéma, de homard et même de gros camions… Mais je n’étais encore jamais allée à un festival de journalisme.

En roulant vers la Gaspésie jeudi dernier, je me disais que le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer (FIJC) allait sûrement ressembler à un congrès comme ceux qu’organise chaque année la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

J’avais tort.

Ce Festival d’une durée de trois jours n’a rien à voir avec ces évènements où les journalistes se parlent entre eux.

Au contraire, le FIJC est un lieu d’échange entre ceux qui font l’information et ceux qui la consomment. Un échange basé sur la curiosité du public, l’expérience des journalistes et un grand respect mutuel. C’est ce qui fait la force de l’évènement.

Ce qui fait son charme ? Le lieu, bien sûr !

À 800 km de Montréal (et 500 km de Québec), face à la baie des Chaleurs, loin du stress de la ville, on peut prendre le temps de réfléchir et de discuter dans un paysage de carte postale. Ajoutez à cela les bénévoles qui vous accueillent avec un grand sourire et les gens de la place qui vous donnent des nouvelles du coin en vous conduisant à votre hôtel… un peu plus et je me croyais dans le film La grande séduction !

Des grands noms du journalisme

Originaire de New Richmond, l’initiateur du festival, Bertin Leblanc, rêvait d’organiser un évènement consacré au journalisme au pays de René Lévesque.

PHOTO BENOIT DAOUST, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU JOURNALISME DE CARLETON-SUR-MER La veste portée par les membres du comité organisateur

Un pari un peu fou puisqu’il impliquait de déplacer beaucoup de monde en Gaspésie.

Pari relevé. « Personne n’a refusé l’invitation sous prétexte que c’était trop loin », affirme l’ancien journaliste de Radio-Canada aujourd’hui établi à Paris.

Au total, le tiers des visiteurs ainsi que la majorité des 80 conférenciers provenaient de l’extérieur de la région. Parmi les invités qui avaient accepté de faire le voyage : la cheffe d’antenne du Téléjournal de Radio-Canada, Céline Galipeau, l’ancienne ministre et animatrice au 98,5 Nathalie Normandeau (une fille de la région), ainsi que le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. D’autres venaient d’encore plus loin : de Paris, de Tunis et même d’Haïti, ce qui n’a pas été une mince affaire comme l’ont raconté les braves journalistes Étienne Côté-Paluck et Jean Daniel Sénat⁠1.

Au programme : 40 conférences (plus du double de l’an dernier) sur des sujets aussi variés que le conflit Israël-Palestine, la crise à Haïti, les jeunes et l’info, s’informer sans déprimer, la réconciliation avec les peuples autochtones, la désinformation, et la crise des médias en région. Et j’en passe.

« C’est un festival pour tout le monde, insiste Bertin Leblanc. L’information est un bien commun, et j’ai voulu qu’on l’aborde dans un contexte décomplexé. » Je confirme. À Carleton-sur-Mer, les festivaliers pouvaient piquer une jasette avec leurs journalistes préférés croisés dans le couloir, et ce, sans aucun chichi. Tout le monde a semblé apprécier.

Des échanges passionnants

J’ai assisté à près de 15 conférences en trois jours, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Chaque fois, j’ai été impressionnée par l’intérêt du public qui buvait littéralement les propos des conférenciers, et qui posait toujours d’excellentes questions.

Bien sûr, les gros noms attirent l’attention : les entretiens avec Céline Galipeau et Nathalie Normandeau – sa première grande entrevue depuis son départ de la vie politique – ont fait salle comble.

L’auditorium était également rempli pour entendre les journalistes Richard Latendresse, de TVA, et Azeb Wolde-Giorghis, de Radio-Canada, parler des élections américaines et du phénomène Donald Trump avec le politologue Guy Lachapelle.

PHOTO BENOIT DAOUST, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU JOURNALISME DE CARLETON-SUR-MER La salle était bondée pour la conférence sur la présidentielle américaine.

Mais il était tout aussi bondé à 10 h le samedi matin pour une conférence sur un sujet à première vue un peu aride : la guerre de l’information et les fake news. Ou pour entendre des élus locaux parler de désinformation.

Rebâtir les ponts

Ce n’était écrit nulle part dans le programme, mais il y avait un grand thème qui reliait la majorité des conférences : le constat que notre tissu social est sérieusement effiloché, et qu’il faut rebâtir des ponts pour le réparer.

C’était vrai, entre autres, dans la conférence qui portait sur la réconciliation avec les peuples autochtones.

Les journalistes Sylvie Ambroise et Jérôme Gill-Couture ont rappelé que le terme « réconciliation » n’était pas issu des communautés, qui préfèrent le mot « rapprochement ». Ils ont invité le public à se montrer curieux à l’endroit des peuples autochtones, à s’intéresser à leur culture. « La parole des autochtones n’a pas été prise en considération dans la crise entourant le caribou alors qu’il s’agit d’une espèce animale qui est fondamentale dans l’identité innue », a souligné Jérôme Gill-Couture d’Espaces autochtones, pour illustrer son propos.

J’ai senti la même volonté de rétablir un dialogue en assistant à la conférence sur la grande fatigue des élus régionaux face à la désinformation.

La mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, et le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, se sont entretenus avec le chanteur Daniel Boucher, conseiller municipal à Mont-Louis, et la députée libérale fédérale Kristina Michaud, à propos de la difficulté de faire de la politique à l’heure de la colère citoyenne et des réseaux sociaux, surtout dans les petites communautés où l’on croise ses électeurs à l’épicerie du coin. On sentait un certain désarroi, mais aussi une ouverture à entendre la colère des citoyens, à condition qu’elle s’exprime dans le respect.

Les médias sont souvent le lien entre la population et les élus, mais encore faut-il qu’ils puissent faire leur travail. On a beaucoup parlé des défis de la presse régionale durant le week-end alors que, par un triste hasard, vendredi marquait la dernière journée où TVA produisait des bulletins de nouvelles régionaux. Ils seront désormais produits à Québec, sauf le week-end où il n’y en aura plus du tout. C’est catastrophique pour ces régions.

L’importance de la transparence

La montée du populisme, le ton agressif dans les réseaux sociaux (qui s’est transposé dans les interactions entre les gens) et la peur d’être manipulé par des fausses nouvelles sont des sujets qui sont revenus souvent dans les discussions.

Les médias semblent avoir compris l’importance de mieux expliquer leur travail, d’être plus transparents. Leur crédibilité en dépend, comme l’a si bien illustré le correspondant du Guardian en Europe, Jon Henley : « C’est comme lorsque vous faites un problème en mathématiques. Même si vous arrivez à la bonne réponse, vous n’aurez pas 20 sur 20 si vous n’expliquez pas votre démarche. »

Je suis certaine que les festivaliers sont ressortis de ces trois jours en comprenant mieux le travail des médias. Et je mettrais ma main au feu que les journalistes sont tous repartis de Carleton-sur-Mer gonflés à bloc par ces échanges enrichissants, plus déterminés que jamais à poursuivre leur mission d’informer.

Les frais d’hébergement pour ce reportage ont été payés par le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer, qui n’a eu aucun droit de regard sur celui-ci.

1. Lisez comment le journaliste Jean Daniel Sénat s’y est pris pour quitter Port-au-Prince

