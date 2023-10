U2 n’a pas de limite lorsqu’il est question de se mettre en scène. Le groupe irlandais les dépasse pourtant toutes avec son spectacle en résidence à Las Vegas, où il se produit dans une salle de forme sphérique construite expressément pour lui. « Il n’y a rien de tel sur la planète », estime Jonathan Labbee, de l’entreprise montréalaise SACO Technologies, impliquée dans le projet.

Ce qu’il faut savoir U2 a inauguré vendredi son spectacle en résidence à Las Vegas intitulé U2:UV Achtung Baby Live at Sphere.

Pour ce spectacle, une salle de forme sphérique de 516 pieds de diamètre et de 336 pieds de hauteur a été construite dans la capitale du jeu par MSG Entertainment.

L’entreprise montréalaise SACO Technologies a conçu et installé la surface lumineuse extérieure de cet ovni architectural de 18 000 places et l’écran courbé intérieur de 160 000 pieds carrés.

Les frontières du réel n’en sont jamais vraiment quand U2 décide de monter un nouveau spectacle. Ces trois dernières décennies, des technologies de pointe ont même dû être développées ou améliorées pour concrétiser les rêves scéniques les plus fous du groupe et de ses proches collaborateurs. Or, avec U2:UV Achtung Baby Live at Sphere, les limites du concert rock tel qu’on le connaissait éclatent complètement.

« Ce n’est même pas une évolution [par rapport à ce qui existait], c’est carrément une transition vers autre chose », résume Yanick Fournier, vice-président du développement des affaires chez SACO Techologies, qui a obtenu le mandat de créer les immenses écrans extérieurs et intérieurs de la salle dernier cri où se produit le groupe irlandais.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS La structure externe est appelée « exosphere ».

La Sphere (dont la structure externe est appelée « exosphere ») a été développée et construite pour MSG Entertainment. U2 est le premier artiste en résidence dans cette nouvelle salle, conçue pour présenter des spectacles immersifs.

PHOTO RICH FURY, FOURNIE PAR REUTERS Spectacle de U2 au MSG Sphere de Las Vegas, le 29 septembre dernier

Quand tu es à l’intérieur et que, mettons, U2 est en train de jouer, toutes les surfaces autour de toi font partie du show. Tu es littéralement transporté dans un autre monde. Jonathan Labbee, cochef de la direction de SACO Technologies

Les photos et les vidéos que l’on voit un peu partout sur l’internet depuis vendredi, soir du concert inaugural, donnent en effet à penser qu’il s’agit d’une expérience unique en son genre. Imaginez : l’un des groupes rock les plus universellement connus de la planète, qui joue dans un environnement visuel époustouflant dans une salle sphérique faisant deux fois la largeur et une fois et un tiers la hauteur de la Biosphère de Montréal.

U2:UV Achtung Baby Live at Sphere en a laissé plus d’un baba. Le critique du quotidien britannique The Guardian a notamment qualifié le spectacle d’« extravagance étonnante et admirablement brute ». Il précise que même à l’échelle de U2, groupe pas précisément gêné de ses ambitions, c’est « grandiose ». Variety, aux États-Unis, a jugé que ce spectacle, qui est tout le contraire de ce qu’on attend d’un concert rock, est « spectaculaire ».

Cinq ans de travail

SACO Technologies a passé les cinq dernières années à plancher sur le projet – et les défis – de la Sphere. En plus de devoir concevoir la surface extérieure, animée de jour comme de nuit, à l’aide d’environ 50 millions de petites lumières DEL rassemblées en rondelles de 48, l’entreprise a dû développer un écran courbé unique pour l’intérieur.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jonathan Labbee, cochef de la direction, et Yanick Fournier, directeur de développement des affaires, de SACO Technologies, qui a contribué au spectacle de U2 à Las Vegas.

« Il a fallu créer un écran qui permettait au son de passer au travers, explique Yanick Fournier. Tu ne vois aucun haut-parleur dans l’aréna. U2 n’avait presque rien sur scène. Le son est d’une qualité incroyable. » Le résultat est, à son avis, « éblouissant ».

La firme montréalaise n’en est pas à sa première participation à un spectacle impliquant U2. « On est né dans le rock’n’roll, dit Jonathan Labbee. U2 a été notre premier client. » SACO Technologies a en effet conçu pour le groupe le premier écran géant utilisant la technologie DEL pour sa tournée Pop Mart, en 1996. L’entreprise a aussi contribué aux tournées Elevation et Vertigo.

PHOTO RICH FURY, FOURNIE PAR REUTERS Certaines scènes du spectacle donnent l’impression d’être dans le désert.

Cette fois, son client n’était pas U2, mais MSG Entertainment, qui voulait construire « l’aréna du futur », où il présentera des spectacles et d’autres expériences immersives. U2 était toutefois le meilleur artiste pour lancer cette nouvelle salle, selon Jonathan Labbee et Yanick Fournier.

U2 a toujours été à l’avant-garde de la technologie. Chaque fois, leur but est de pousser le show grâce à la technologie pour sortir de la norme. Ils ont réussi : c’est un show touchant et élégant. Yanick Fournier, vice-président du développement des affaires chez SACO Techologies

U2:UV Achtung Baby Live at Sphere est présenté au moins jusqu’à la mi-décembre. Bono, The Edge et Adam Clayton jouent pour la première fois de l’histoire de leur groupe sans leur batteur, Larry Mullen Jr., qui a dû être opéré pour régler des problèmes de santé causés par des décennies de concert. Il est remplacé par le Néerlandais Bram van den Berg.

Le concert présenté à Las Vegas met en vedette les chansons du disque Achtung Baby, ainsi que des incontournables comme Elevation, Where the Streets Have No Name, With or Without You et Beautiful Day.

30 ans de démesure

Concevoir des dispositifs scéniques novateurs et extravagants fait partie de la démarche artistique de U2 depuis trois décennies. Rappels.

Zoo TV (1992-1993)

Bono décrivait le spectacle Zoo TV comme un « Disneyland sur l’acide ». U2 a commencé à jouer à cette époque avec les possibilités offertes par les écrans géants, repoussant souvent les limites de cette technologie. Willie Williams, concepteur d’éclairage et scénographe des concerts du groupe irlandais depuis 1983, a été le coordonnateur artistique de Zoo TV. La structure scénique, elle, a été conçue par l’architecte Mark Fisher, le préféré des stars du rock.

PopMart (1997-1998)

Le spectacle PopMart a toutefois été encore plus extravagant que Zoo TV : le groupe se produisait sous une immense arche jaune (clin d’œil à McDonald’s), devant un écran géant, et entrait même en scène en sortant d’un citron disco…

Vertigo (2005-2006)

U2 est revenu sur terre pour ses tournées Elevation et Vertigo au début des années 2000. Les deux spectacles reposaient sur le même concept : une scène traditionnelle devant laquelle était construite une passerelle circulaire (Elevation) ou elliptique (Vertigo). La géniale innovation du spectacle Vertigo, c’était un rideau-écran rétractable fait de boules lumineuses qui habillait la scène sans bloquer la vue. « L’idée a surgi dans une de mes conversations avec Mark Fisher et il s’est avéré que nous avions tous les deux pensé à la même chose, chacun de notre côté », révélait Willie Williams en entrevue avec La Presse en 2005.

U2 360o (2009-2011)

Des années durant, Willie Williams a été contre l’idée d’une scène centrale. « Quand tu vas voir un groupe, il faut que tu sentes que c’en est un, l’énergie doit provenir d’un seul endroit », disait-il à La Presse en 2005. Or, en 2009, Bono est revenu à la charge. Willie Williams a eu l’idée de faire en sorte que la structure scénique centrale donne l’impression de faire partie des stades où U2 se produisait. Mark Fisher a alors conçu une énorme « pince » qui soutenait notamment un immense écran conique. La structure exigeait quatre jours de montage. Les représentations montréalaises ont carrément exigé la construction d’un amphithéâtre sur le site de l’ancien hippodrome Blue Bonnets.