(Las Vegas) On se serait cru à un spectacle typique de U2 en plein air : deux hélicoptères survolaient le ciel étoilé et braquaient leurs projecteurs sur le désert de Las Vegas et le chanteur Bono, qui s’agenouillait au sol pour chanter Vertigo.

Jonathan Landrum fils Associated Press

Le hic, c’est qu’il n’y avait ni hélicoptères ni désert. Toute la scène était en fait projetée du sol au plafond sur les murs intérieurs de la nouvelle Sphère MSG, à Las Vegas.

Cet instant fut l’un des nombreux moments impressionnants lors du lancement de la résidence UV Achtung Baby de U2 dans cette salle ultramoderne en forme de globe, qui a ouvert ses portes vendredi soir.

Le groupe de rock légendaire, détenteur de 22 prix Grammy, s’est produit pendant deux heures dans cette immense salle sphérique avec un son cristallin devant 18 000 personnes.

PHOTO EVAN AGOSTINI ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Le groupe U2 lors d'un spectacle en 2018

Tout au long de la soirée, une multitude de visuels ont été présentés sur l’écran géant qui recouvre tout l’intérieur de la sphère, notamment des images de kaléidoscope, un drapeau brûlé et l’horizon de Las Vegas.

« Quelle salle sophistiquée », a lancé Bono, accompagné sur scène des guitaristes The Edge et Adam Clayton ainsi que du batteur Bram van den Berg.

Après avoir été impressionné par la version géante de lui-même qui était projetée sur l’écran, Bono a rendu hommage au regretté Elvis Presley, qui était un incontournable du divertissement à Las Vegas.

« Regardez tout ça. Elvis n’a assurément pas quitté ce bâtiment, a-t-il poursuivi. C’est une chapelle d’Elvis. C’est une cathédrale d’Elvis. »

U2 a fait sentir sa présence dans la sphère de 2,3 milliards US, qui mesure 111 mètres de haut et 157 mètres de large.

Grâce aux superbes effets visuels, la résidence de 25 concerts du groupe s’est ouverte en beauté vendredi, alors que le quatuor a enchaîné ses nombreux succès, dont Mysterious Ways, Zoo Station, All I Want is You et Desire, en plus de son plus récent morceau, Atomic City.

À de nombreuses reprises, les membres du groupe avaient l’air si grands à l’écran qu’on avait l’impression que Bono chantait intimement devant une partie du public, tandis que The Edge réservait ses accords de guitare à l’autre.

Le meilleur du son et de l’image

De nombreuses vedettes s’étaient aussi donné rendez-vous pour le premier concert dans cette salle unique.

Oprah, LeBron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava DuVernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Bryan Crankston, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom et Mario Lopez étaient tous dans la salle, pour ne nommer que ceux-là.

Après avoir terminé Love Me Do, des Beatles, Bono a aussi pris le temps de saluer Paul McCartney, qui était également présent.

Le chanteur a par ailleurs souligné les efforts du propriétaire de la Sphère, James Dolan, qui a été le visionnaire de cette salle qui compte des milliers de haut-parleurs de haute qualité et 260 millions de pixels vidéo.

« Je pense que la Sphère a peut-être vu le jour grâce à Jim Dolan qui essayait de résoudre le problème des Beatles quand ils jouaient au Shea Stadium », a-t-il mentionné.

« On n’entendait rien ! Maintenant, dans la Sphère, m’entendez-vous ? »

James Dolan est président du Madison Square Garden, à New York. Il est aussi propriétaire des Knicks, au basketball, et des Rangers, au hockey.

À la toute fin du concert, une lumière vive brillait du plafond et l’immense écran a commencé à se remplir d’images d’oiseaux, d’insectes et de reptiles au-dessus d’un lac.

Le groupe a clôturé son premier concert dans la Sphère avec Beautiful Day, qui a remporté trois prix Grammy en 2001.