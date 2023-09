Même dans ses rêves les plus fous, le commissaire de la NFL Roger Goodell n’aurait pu espérer un pareil cadeau. Les images montrant Taylor Swift dans la loge de Travis Kelce, au côté de Donna, la mère de ce dernier, sont devenues virales, instantanément. La ligue devra tirer profit de cette union entre l’un des meilleurs joueurs de la NFL et l’artiste la plus populaire du monde.

Il y a une semaine, dans le troisième quart du match entre les Chiefs de Kansas City et les Bears de Chicago, Patrick Mahomes a trouvé son ailier rapproché dans un espace vide de la zone des buts adverse. Avec la transformation, le pointage était porté à 41-0 en faveur des locaux.

Parmi les 76 416 spectateurs présents à l’Arrowhead Stadium, une partisane était particulièrement enchantée de voir son homme danser dans la zone des buts comme à l’un de ses concerts. Taylor Swift, la reine de toute une génération, célébrait comme si elle venait de remporter un 13e prix Grammy.

Après des semaines de ouï-dire, la rumeur était donc vraie : Taylor Swift et Travis Kelce forment le couple le plus en vue, et attendu, en Amérique. Miss Americana avait finalement trouvé son prince charmant.

Parce que c’est vrai, les centaines de millions de prophètes prêts à vendre un rein, ou même plus, pour assister à l’un des concerts de la vedette de 33 ans, ont approuvé cette nouvelle relation entre Swift et un prince au cœur trop souvent brisé. Après tout, Kelce avait été déçu de ne pas pouvoir croiser son éventuelle flamme cet été, comme il l’avait manifesté dans son émission balado, juste avant le mois d’août. Comme une prémonition.

Aucune photo du numéro 87 n’a été brûlée. Au contraire. Cette alliance a renfloué de manière considérable les coffres des Chiefs et de la NFL. Parce que le champ magnétique autour de cette nouvelle liaison est juste trop fort pour y résister.

Le plus beau cadeau

Dans les jours qui ont suivi leur première apparition publique, les ventes de maillots au nom de Kelce ont augmenté de 400 %, il a gagné près de 400 000 abonnés sur Instagram, son émission balado New Heights a grimpé au sommet des palmarès, le match entre les Chiefs et les Bears a été vu par 24,3 millions de personnes, avec une hausse de 63 % de l’auditoire féminin entre 18 et 49 ans, et les Chiefs n’ont jamais vendu autant de billets en une seule journée.

PHOTO DENNY MEDLEY, USA TODAY SPORTS La chanteuse Taylor Swift a été aperçu dans la loge de Travis Kelce, dimanche dernier, au côté de Donna, la mère du receveur des Chiefs de Kansas City.

Après avoir pris d’assaut les plus grands stades des États-Unis, les Swifties sont maintenant amoureux du football, comme Taylor l’était avec Jake Gyllenhaal à 21 ans. Mais cette fois, elle porte un maillot rouge à la place d’un foulard. Et la NFL s’en souviendra longtemps si ça finit par durer.

Parce que le danger d’une énième rupture persiste pour la vedette pop. Des parieurs de Las Vegas ont déjà établi des cotes sur le moment de la fin de l’idylle.

Par exemple, on peut parier sur le fait que le couple se séparera avant 2024. Ou encore qu’elle lancera une chanson dans laquelle elle parle de Kelce au passé avant la fin de l’année prochaine.

Mais puisque Swift et Kelce semblent partager un bon karma, certains paris sont plus optimistes. Notamment celui où elle assistera à un match, assise à côté de Brittany Mahomes, la femme de Patrick. Ou encore qu’elle figure dans une vidéo Tiktok de Jackson Mahomes, le frère de l’autre, devenue une vedette des médias sociaux.

Style et confiance

Les détracteurs sont nombreux. Ça doit être fatigant de toujours prendre pour l’antihéros, non ? En même temps, Swift ne fait rien comme tout le monde, Kelce non plus, d’ailleurs. Même s’il était en exil lors du premier match de la saison, le joueur de 33 ans a déjà inscrit deux touchés, réalisé 11 attrapés et accumulé 95 verges.

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS L’ailier rapproché Travis Kelce a inscrit un touché, dimanche dernier, contre les Bears de Chicago. Il s’agissait de son deuxième de la saison.

Les Chiefs ne seront pas les bienvenus à New York cette semaine. Zach Wilson et les Jets ne sont pas sortis du bois. Les joueurs des Chiefs pourraient jouer sans chaussures sport et gagner quand même ce duel.

En ce moment, l’équipe d’Andy Reid est numéro un de l’ouest de l’Américaine et ce sera plus simple que prévu en début de saison d’y rester. Cette équipe joue avec style et confiance. Et il n’y a rien de mieux pour venger leur défaite en entame de saison contre les Lions de Detroit que de jouer de la sorte. Cette jambette n’était qu’une erreur de parcours, et avec toutes les équipes de l’Américaine qui sont en train de s’effondrer, comme les Jets, les Chargers, les Bengals et les Jaguars, les Chiefs seront sans doute encore les favoris en décembre.

La NFL grande gagnante

Pour l’heure, Swift et Kelce semblent vivre un conte de fées. Il ne lui a toujours pas passé une bague en papier au doigt, mais si cette union dure, c’est la NFL qui en sortira gagnante. Plus nous verrons Swift cet automne dans un stade de football, en portant un cardigan, qui sait, plus la ligue engrangera de profits.

Tout simplement parce que la chanteuse blonde ne se démodera jamais. Elle est en plein cœur d’une tournée ayant généré plus de 2,2 milliards de dollars pour l’économie américaine. C’est du jamais vu. Ni Michael Jackson ni Harry Styles n’ont eu un tel impact. À ses spectacles, il y a autant de gens à l’extérieur des stades qu’à l’intérieur, dans l’espoir d’entendre, grâce à l’écho, l’une des 44 pièces du Eras Tour.

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La chanteuse Taylor Swift est en plein cœur d’une tournée ayant jusqu’ici généré plus de 2,2 milliards de dollars pour l’économie américaine. Du jamais vu dans l’histoire de la musique.

Trente et un millions de personnes se sont inscrites dans l’espoir d’obtenir un billet pour l’un de ses six spectacles à Toronto dans un an. Le Canada compte 40 millions d’habitants.

Si Swift demande quelque chose à ses admirateurs, ils répondront. Si elle boude une entreprise, cette dernière fera faillite. Si elle se range derrière un politicien, il sera élu. Si elle tombe amoureuse d’un joueur de football, il sera le plus populaire.

Ces deux géants sont en train de créer quelque chose comme la plus grande dynastie américaine. Parce qu’ensemble, ils sont irrésistibles. Ils sont en train de créer leur propre folklore. Ou encore mieux, une nouvelle réputation.

Finis les artistes torturés pour Swift. Finies les folies immatures pour Kelce. Il est minuit, et une nouvelle ère commence.

* Il y a 35 références à Taylor Swift dans ce texte. Les attraperez-vous toutes ?