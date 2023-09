Pendant toute la durée de la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Chiefs de Kansas City contre Jets de New York (dimanche, 20 h 20)

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

En principe, ce duel aurait attiré les regards de l’Amérique en entier. Imaginez un duel du dimanche soir, le premier jour d’octobre, entre Patrick Mahomes et Aaron Rodgers. Or, cet acte manqué sera finalement un match à sens unique en faveur des visiteurs. Les Chiefs sont sur une courte, mais belle lancée. Et il est difficile de croire que la défense new-yorkaise freinera les hommes d’Andy Reid si elle a été incapable de contenir Mac Jones et les Patriots la semaine dernière. Malheureusement, Zach Wilson sera impuissant, une fois de plus.

Prédiction : 36-14 Chiefs

La surprise

Falcons d’Atlanta contre Jaguars de Jacksonville (dimanche, 9 h 30)

PHOTO AL GOLDIS, ASSOCIATED PRESS Bijan Robinson

Étonnamment, les Jaguars sont favoris selon les preneurs aux livres, même si rien ne va pour Trevor Lawrence et ses associés. Chaque match est une déception de plus en plus lourde. Cette rencontre disputée au stade Wembley, en Angleterre, permettra à l’Europe de voir à l’œuvre Bijan Robinson, véritable général des Falcons en attaque. Le porteur de ballon recrue épate en répondant aux attentes placées en lui. Les Falcons surprennent et les Jags déçoivent. Le récit risque d’être le même dimanche. Surtout si Lawrence continue d’être aussi éparpillé dans sa pochette.

Prédiction : 21-18 Falcons

L’immanquable

Dolphins de Miami contre Bills de Buffalo (dimanche, 13 h)

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Tyreek Hill

Qui n’aime pas les classiques ? Quand les Dolphins et les Bills s’affrontent, il y a toujours des flammèches. Et dans le contexte actuel, personne ne voudra rater ce duel. Miami a marqué 70 points la semaine dernière et les Bills n’en ont accordé que 3. Il s’agit également d’un duel de division et chaque match entre les deux formations sera crucial pour déterminer qui terminera au sommet de l’Est de l’Américaine. Les deux troupes s’équivalent à presque toutes les positions et c’est le genre de rencontre qui penchera en faveur de l’équipe qui terminera le match en possession du ballon.

Prédiction : 31-27 Bills

Corrigé « Le nouveau trésor de la NFL (version de Taylor) »

Il y avait 35 références plus ou moins directes à la vie et à l’œuvre de Taylor Swift dans le texte « Le nouveau trésor de la NFL (version de Taylor) ». En voici la liste par ordre d’apparition :