PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La NFL a grandement parlé de la demande pour ses matchs internationaux avant les cinq prévus au calendrier 2023 et elle a confirmé vendredi que des villes au Brésil et en Espagne sont envisagées pour accueillir ces rencontres dans l’avenir.

Londres accueillera trois rencontres cette saison, dont la première dimanche, entre les Jaguars de Jacksonville et les Falcons d’Atlanta au Wembley Stadium. En novembre, deux matchs seront disputés à Francfort, en Allemagne, dont une affiche très prometteuse entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami.

La ligue a facilité la tenue de ces duels à l’étranger en ajoutant un 17e match au calendrier, en plus d’octroyer des droits de marketing aux équipes dans certains pays.

Le premier match en Allemagne, la saison dernière, a connu un succès considérable. Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont vaincu les Seahawks de Seattle 21-16 à Munich.

La NFL a précisé qu’elle ne s’était pas donné d’échéancier pour ajouter de nouvelles villes à la liste, mais a confirmé que des hauts dirigeants se récemment rendus à Rio de Janeiro et Sao Paulo, au Brésil, ainsi qu’à Madrid, en Espagne, pour « établir des relations, visiter des stades et chercher des partenaires ».

De nouvelles villes hôtesses pourraient même être invitées à la fête dès 2024. La NFL s’intéresse aussi à la France et l’Australie, bien qu’aucun de ses dirigeants n’ait visité ces pays.

La NFL espère retourner dans un avenir rapproché à l’Estadio Azteca de Mexico, qui subit présentement des rénovations en vue de la Coupe du monde de football de 2026.