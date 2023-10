Chaque semaine, La Presse suggère aux poolers de la NFL huit joueurs à intégrer à leur formation et huit joueurs à laisser sur le banc. Voici les 16 choix de la semaine.

Dans la mêlée

C. J. Stroud (QA, Texans de Houston)

La recrue n’a lancé aucune interception depuis son arrivée dans la NFL et vient d’obtenir sa première victoire en carrière. Stroud est le meilleur quart-arrière de sa cuvée jusqu’à présent.

Justin Herbert (QA, Chargers de Los Angeles)

Les Chargers ne connaissent pas le début de saison escompté, mais Herbert répond aux attentes. Son rendement s’est amélioré à chacun de ses trois premiers matchs.

Zay Flowers (R, Ravens de Baltimore)

On s’attendait à beaucoup de ce choix de premier tour et il ne déçoit pas. Il a capté 21 des 25 passes dirigées vers lui et il est en quête d’un premier touché. Ça ne saurait tarder.

Jordan Addison (R, Vikings du Minnesota)

Régulier comme une horloge, ce joueur peut tout faire sur le terrain. Kirk Cousins lui fait de plus en plus confiance.

Kenneth Walker III (DO, Seahawks de Seattle)

PHOTO JOHN FROSCHAUER, ASSOCIATED PRESS Kenneth Walker III

Il doit être l’un des porteurs de ballon les plus sous-estimés de la NFL. Et pourtant, chaque semaine, il met des points au tableau, comme en témoignent ses quatre touchés lors des deux derniers matchs.

Raheem Mostart (DO, Dolphins de Miami)

Il serait étonnant qu’il produise autant de points que la semaine dernière. Mais Mostart compte déjà six touchés au sol et près de six verges par course en moyenne.

Travis Kelce (AR, Chiefs de Kansas City)

Vous savez pourquoi.

Evan Engram (AR, Jaguars de Jacksonville)

Rien ne fonctionne pour les Jaguars, sauf pour Engram. L’ailier rapproché est aussi sollicité que les receveurs depuis trois matchs.

Sur le banc

Tua Tagovailoa (QA, Dolphins de Miami)

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa

La théorie de la bedaine pleine. Ne vous faites pas avoir par les 70 points marqués par les Dolphins il y a une semaine, le rendement de Tagovailoa sera à la baisse. La défense des Bills sera difficile à percer.

Sam Howell (QA, Commanders de Washington)

Si la tendance se maintient, il subira plus de 100 sacs du quart cette saison. Il n’a aucune marge de manœuvre derrière sa ligne de mêlée.

D. J. Clark Jr. (R, Panthers de la Caroline)

Il a réalisé toute une récolte la semaine dernière contre les Seahawks, mais avec Andy Dalton au poste de quart. Les choses pourraient revenir à la normale si la recrue Bryce Young revient dans la mêlée.

DeAndre Hopkins (R, Titans du Tennessee)

PHOTO WADE PAYNE, ASSOCIATED PRESS DeAndre Hopkins

Qui a entendu parler de Hopkins depuis son arrivée chez les Titans ? Aucun touché en trois matchs.

Rachaad White (DO, Buccaneers de Tampa Bay)

White court en moyenne à peine plus de trois verges par course cette saison. Et les Buccaneers affrontent la défense vorace des Saints.

Tony Jones Jr. (DO, Saints de La Nouvelle-Orléans)

Avec le retour d’Alvin Kamara, son rôle sera restreint dans le champ arrière des Saints.

Pat Freiermuth (AR, Steelers de Pittsburgh)

Il a réalisé seulement cinq attrapés depuis le début de la saison. En plus, les Steelers affronteront la défense des Texans qui donne peu de choses par la voie des airs dans la zone des buts.

Jake Ferguson (AR, Cowboys de Dallas)

Il arrive loin dans les priorités de Dak Prescott lorsqu’il faut distribuer le ballon. Ferguson est régulier, mais pas suffisamment pour être un élément clé.