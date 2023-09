L’ailier rapproché vedette des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, qualifie l’apparition de Taylor Swift lors de la victoire des siens sur les Bears de Chicago de « très audacieuse », mais souhaite rester discret quant à une éventuelle relation avec la chanteuse.

Associated Press

Dans son balado New Heights with Jason and Travis Kelce, diffusé pour la première fois mercredi matin, Kelce a évoqué l’apparition très médiatisée de Swift dans une suite du Arrowhead Stadium avec sa famille lors de la victoire 41-10 de dimanche. La lauréate de 12 Prix Grammy s’est assise à côté de la mère de Kelce, Donna, et a crié pendant le match.

Kelce a déclaré que la façon dont les gens ont traité Swift dans la suite était « impressionnante » et a ajouté qu’ils avaient tous de bonnes choses à dire à son sujet.

« Elle était magnifique, a-t-il ajouté. Tout le monde parlait d’elle et de façon positive. Et en plus, vous savez, la journée s’est déroulée à la perfection pour les fans des Chiefs. Bien sûr, tout était prévu, mesdames et messieurs. »

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Taylor Swift a été vue dans une suite du Arrowhead Stadium avec la famille de Travis Kelce des Chiefs de Kansas City.

Kelce et Swift ont été vus quittant le stade ensemble après le match, le double vainqueur du Super Bowl plaisantant sur le fait qu’ils « se sont glissés dans la voiture pour prendre la fuite ».

Kelce a reconnu la rumeur générale qui le lie à Swift, ajoutant qu’il a vu des paparazzis devant son domicile. L’apparition de la célèbre chanteuse avant et après le match a d’ailleurs fait grimper en flèche les ventes de chandail de Kelce ; la société de vêtements de sport et de marchandises pour fans Fanatics a déclaré à l’Associated Press que son maillot était l’un des cinq de la NFL les plus vendus dimanche.

« On dirait que les Swifties font aussi partie du royaume des Chiefs », a déclaré Kelce.

Bien que Kelce et Swift soient déjà sous les feux de la rampe, le joueur des Chiefs a déclaré qu’il voulait garder leur vie privée et centrer les discussions sur le football.

« Je sais que j’ai attiré toute cette attention sur moi, n’est-ce pas ?, a-t-il admis. Vous savez, j’en ai apprécié chaque seconde. Je profite de la vie et j’ai vraiment apprécié ce week-end. À l’avenir, je pense qu’il faudra toutefois que je continue à parler de sport et à dire que bon, maintenant, je dois m’en tenir à cela. »