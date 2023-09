Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Bears de Chicago contre Chiefs de Kansas City (dimanche, 16 h 25)

Rien ne va plus pour les oursons. Justin Fields a perdu tous ses repères et certains partisans des Bears demandent déjà un grand ménage. Cette équipe est d’une fragilité exceptionnelle et même la défense est incapable d’offrir un rendement au mieux régulier. Les Bears seront en visite à l’Arrowhead Stadium et les Chiefs leur réservent tout un accueil. Avec le retour de Travis Kelce, Patrick Mahomes semble avoir retrouvé toute sa confiance. Ses receveurs sont aussi plus efficaces. Ce sera jour de fête à Kansas City. La différence de points sera si élevée que Mahomes pourrait ne pas finir la rencontre.

Prédiction : 38-10 Chiefs

La surprise

Texans de Houston contre Jaguars de Jacksonville (dimanche, 13 h)

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Deuxième choix du dernier repêchage, le quart-arrière C. J. Stroud est au quatrième rang de la NFL pour le nombre de verges aériennes et pour le nombre de passes réussies.

Les Jaguars ont été convaincants lors de leur match d’ouverture, mais un peu moins face aux Chiefs la semaine dernière. De leur côté, les Texans de Houston font du progrès malgré une fiche d’aucune victoire et deux défaites. Le deuxième choix du dernier repêchage, le quart-arrière C. J. Stroud est au quatrième rang de la NFL pour le nombre de verges aériennes et pour le nombre de passes réussies. Houston est aussi l’une des équipes qui accordent le moins de verges à leurs adversaires cette saison. Affronter une équipe fragile pourrait être un bon moyen pour les Texans d’accrocher une première victoire.

Prédiction : 20-17 Texans

L’immanquable

Chargers de Los Angeles contre Vikings du Minnesota (dimanche, 13 h)

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS L’ailier espacé Keenan Allen, des Chargers de Los Angeles

Il sera rarissime de mettre en évidence deux formations toujours en quête d’une première victoire dans cette portion de l’exercice. Or, c’est le cas lors de la troisième semaine. Les Chargers et les Vikings se ressemblent drôlement sur papier. Sur le terrain également. Les deux équipes ont chaque fois été battues par une possession depuis le début de la saison. Pourtant complètes et explosives, ces formations sont incapables d’aller chercher les points nécessaires en fin de rencontre. L’affrontement entre les paires Cousins-Jefferson et Herbert-Allen sera délectable. Toutefois, l’un des deux clans aura une fiche de 0-3 au terme de la rencontre.

Prédiction : 31-27 Vikings