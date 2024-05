Elles habitent au Québec, ont été invitées par le gouvernement ou des établissements d’enseignement à venir vivre ici, s’y sont installées dans un pays dit de rêve. Elles contribuent à faire tenir le Québec par leurs métiers dont on dit qu’ils sont essentiels, elles y donnent naissance à leur bébé et y fondent leur famille.

Élise Landriault-Dupont Pour le comité santé du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale et deux autres signataires*

Ce sont des femmes migrantes dont le statut est précaire. Pour elles, les soins et services publics de santé ne sont pas accessibles. En plus, le gouvernement québécois dicte aux hôpitaux et aux cliniques de leur charger 200 % des frais réels encourus.

Imaginons une grossesse dans ces conditions. Les récits⁠1 de ces femmes parlent de grossesses vécues comme un calvaire à cause des conditions de précarité et du stress financier permanent.

Elles nous parlent de leur angoisse, leur détresse, leur honte et leur impuissance ; de choix déchirants comme l’automédication ou le renoncement aux soins à cause des frais, même en cas de risques de complications ou de douleurs liées à la grossesse.

Rien ne doit mal tourner pour elles et leur accouchement, car la facture grimpe, grimpe encore. Concrètement, pour un accouchement sans complications, on parle d’entre 15 000 $ et 25 000 $, alors qu’un accouchement avec complications peut atteindre 190 000 $.

En prendre soin collectivement

Pourtant, une solution existe et est consensuelle : garantir à toutes les femmes vivant au Québec l’accès à une couverture d’assurance de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les services essentiels de santé sexuelle et reproductive. En 2022, 63 organisations du secteur de la santé ont donné leur appui à cette solution via une campagne de Médecins du monde, dont le Collège des médecins du Québec, le CHU de Québec et l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec.

Un comité ministériel a été mis en place pour conseiller le gouvernement et a déposé son rapport en août 2023. Depuis, le gouvernement refuse de nous donner des réponses. Pendant ce temps, la situation de ces femmes et de leurs bébés continue de nous inquiéter.

Alors qu’on a tendance à penser que cet enjeu est propre à la métropole, c’est une réalité criante dans plusieurs régions. Dans la Capitale-Nationale, comme partout ailleurs, les organismes communautaires font face à la situation avec peu de moyens. Un seul organisme (la Clinique SPOT) offre une journée par semaine de suivis de grossesse et d’accompagnement à ces femmes sans couverture médicale. Avec l’augmentation des demandes et son insuffisance de moyens, la Clinique SPOT s’attend en 2024 à devoir refuser environ les trois quarts des femmes qui contactent l’organisme.

Le Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec reçoit chaque semaine de nouvelles femmes et familles à risque d’itinérance ou en situation d’itinérance cachée ; des mamans dont l’accouchement est prématuré, avec complications ; des femmes dont la santé mentale se détériore de jour en jour face au stress important vécu par la maman et sa famille.

Nous, les organismes communautaires, pallions les lacunes du système institutionnel. Nous sommes à bout de souffle.

Nous sommes fatiguées d’être témoins jour après jour de situations de crise et de la détérioration de la santé de ces femmes pendant que le gouvernement garde le silence.

Nous utilisons notre voix pour toutes ces mamans et futures mamans dont il faut absolument prendre soin. Pour leurs bébés qui vivent les conséquences de ces maternités éprouvantes. Et pour toute la société qui paiera en réparation tout ce qui n’a pas été offert en prévention.

Depuis 2021, le gouvernement garantit à tous les enfants mineurs dont les parents migrants ont un statut précaire d’avoir accès aux régimes publics d’assurance maladie et d’assurance médicaments. Il est temps de faire de même pour les femmes qui portent ces enfants, leur donnent naissance, les soignent et les éduquent ! Il s’agit d’un enjeu de santé publique auquel le gouvernement doit faire face dès maintenant.

*Marielle M’Bangha, Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec, et Marie-Pier Landry, Coordonnatrice générale de la Clinique SPOT

1. Lisez l’étude Parcours de soins de femmes immigrantes sans accès au régime d’assurance maladie du Québec

