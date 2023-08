Corée-Québec

Une relation en plein essor

Quand les Québécois pensent à la Corée du Sud, ils pensent probablement à la culture de la K-pop, au film oscarisé Parasite, ou encore à la série à succès Squid Game. Lorsque les Coréens imaginent le Québec, ils pensent à l’émission populaire Goblin : The Lonely and Great God, qui met en scène l’emblématique Château Frontenac dans la capitale provinciale. Si la plupart des Québécois ne se doutent pas de l’énorme popularité de la série en Corée et dans les pays avoisinants (Goblin était suivie par plus de 245 millions de téléspectateurs), elle a fait de la ville de Québec une destination touristique de plus en plus courue par les Coréens, désireux de se prendre en photo à côté de la célèbre « porte rouge » du Théâtre Petit Champlain, qui joue un rôle clé dans l’émission.