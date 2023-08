PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Selon la Commission européenne, l’Ukraine représentait 10 % du marché mondial du blé, 13 % du marché de l’orge et 15 % du marché du maïs avant que la Russie ne lance sa guerre totale contre l’Ukraine le 24 février 2022. Peu de temps après, les navires russes bloquaient les exportations de céréales des villes portuaires ukrainiennes, y compris Odessa, vers les marchés mondiaux.

Eugène Czolij Président de l’ONG Ukraine-2050*, consul honoraire d’Ukraine à Montréal et président du Congrès mondial ukrainien de 2008 à 2018

Le 22 juillet 2022, à Istanbul, l’Ukraine et la Russie ont chacune accepté l’Initiative céréalière de la mer Noire, négociée par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan. Cette initiative a permis d’exporter par voie maritime environ 33 millions de tonnes de produits alimentaires ukrainiens vers 45 pays.

Cependant, l’insuccès de l’OTAN à fournir des signes clairs d’une détermination inébranlable quant à la perspective et au moment de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lors de son récent sommet à Vilnius (11-12 juillet 2023) a encouragé la Russie à ne pas prolonger l’Initiative céréalière de la mer Noire (17 juillet 2023) et à mener des bombardements massifs des ports ukrainiens de la mer Noire à Odessa, à Tchornomorsk et à Mykolaïv, ciblant délibérément les infrastructures d’exportation de blé et détruisant plus de 60 000 tonnes de céréales. La Russie a démontré une fois de plus qu’elle considère tout signe d’hésitation de l’OTAN comme une faiblesse à exploiter pleinement.

Le Kremlin est parfaitement conscient que ces bombardements vont aggraver les pénuries alimentaires dans les pays en développement et avoir un impact négatif sur la vie de quelque 400 millions de personnes. Il y a un an, la rédactrice en chef de la chaîne de télévision de l’État russe RT, Margarita Simonyan, a déclaré avec cynisme lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qu’elle avait entendu à plusieurs reprises de différentes personnes à Moscou que : « Tout notre espoir est dans la famine. Voici ce que cela signifie. Cela signifie que la famine va commencer maintenant, et ils lèveront les sanctions et seront amis avec nous, car ils se rendront compte que c’est nécessaire ».

En ce sens, le Kremlin utilise clairement la nourriture comme arme pour son programme expansionniste géopolitique. La Russie intensifie également ouvertement et dangereusement sa guerre totale contre l’Ukraine avec une attaque globale vicieuse utilisant la nourriture comme arme.

Cela ne devrait pas surprendre puisque le Kremlin a transformé la nourriture en arme dans le passé en tuant des millions d’Ukrainiens lors d’un autre génocide – l’Holodomor.

Cela devrait dissiper tout doute persistant au sein de la direction de l’OTAN et de ses pays membres que la Russie prendra de l’expansion par la force à moins que l’Ukraine ne l’arrête en défendant avec succès son intégrité territoriale et en libérant tous ses territoires encore occupés par la Russie.

Les pays membres de l’OTAN doivent maintenant rattraper leur occasion manquée à Vilnius en mettant en œuvre des garanties de sécurité significatives en faveur de l’Ukraine, ainsi qu’en lui fournissant toutes les armes et munitions nécessaires pour lui permettre d’assurer une zone d’exclusion aérienne immédiate et de réussir en 2023 avec sa contre-offensive à libérer puis à défendre tous ses territoires.

Plus tôt l’Ukraine remportera la guerre totale de la Russie, plus tôt nous vivrons tous dans un monde beaucoup plus sûr et sécuritaire.

* L’organisation non gouvernementale « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider à mettre en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant qu’État européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.