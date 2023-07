« Avec la présence de mon conjoint au quotidien pour ces premières semaines de vie de notre bébé, je me sens soutenue et moins seule », écrit Myriam Lepage-Ouellette.

Il y a quelques semaines, j’ai eu le privilège de donner naissance à notre premier enfant. Depuis que nous discutons d’avoir des enfants, une chose est claire, mon conjoint et moi partagerons le congé parental du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).

Myriam Lepage-Ouellette Nouvellement maman

Déjà, avec un congé de paternité de cinq semaines pris dès la naissance de notre bébé, nous avons le bonheur de découvrir ensemble la parentalité, de nous épauler chacun dans les défis qu’amène la venue d’un bébé et de chacun créer un lien avec notre enfant.

Depuis l’arrivée de notre bébé, ce sont des montagnes russes d’émotions et d’adaptation. Mais avec la présence de mon conjoint au quotidien pour ces premières semaines de vie de notre bébé, je me sens soutenue et moins seule puisque nous pouvons faire tout à deux.

Le soutien de mon conjoint dans mon adaptation à la parentalité ainsi que le privilège que j’ai de le voir devenir papa avec notre enfant au quotidien est une richesse et un cadeau qui n’a pas de prix.

L’article de Véronique Larocque⁠1 qui souligne que de plus en plus de pères prennent un plus long congé parental est plus qu’encourageant et démontre l’intérêt des pères à prendre une plus grande place auprès de leurs enfants. Le rôle de principal donneur de soins à l’enfant ne repose plus automatiquement sur la mère, mais devient un choix de parents. Le RQAP donne cette possibilité aux parents, et c’est tant mieux.

Ce sont les enfants qui sont les premiers gagnants de ce régime d’assurance parentale, mais aussi toute la société québécoise qui gagne à donner plus de place aux papas dans la vie de leurs enfants. Avec un tel régime, les papas ont une place principale, et non seulement secondaire, dans les soins et l’éducation à apporter à leurs enfants.

Je me trouve privilégiée d’être au Québec et d’avoir accès à un tel régime de prestations parentales qui enlève un stress financier et qui permet aux deux parents de s’investir auprès de leur enfant. Parce qu’un enfant, ça se fait à deux, merci à la société québécoise de s’être offert un régime tel que le RQAP pour permettre aux parents de profiter à deux de la première année cruciale de vie de leur enfant.