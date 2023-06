Quand Meta joue à « c’est moi le plus fort… »

Le géant Meta a confirmé qu’il mettra progressivement fin à l’accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs au Canada en raison de l’entrée en vigueur du projet de loi C-18. Rappelons que ce projet de loi vise à ce que des redevances soient versées aux médias pour les textes et reportages publiés sur les pages des utilisateurs Facebook. En agissant de la sorte, Meta veut faire la démonstration que c’est lui, le plus fort. Plus fort que l’État canadien, plus fort que son Parlement, plus fort que son gouvernement.