De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Le carnet en vacances

Comme les élus, qui sont en relâche parlementaire pour l’été depuis quelques jours, le Carnet des collines fera une pause, pour vous revenir en septembre, lors des rentrées parlementaires à Québec et à Ottawa. Bon été !

Bonne semaine

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Pablo Rodriguez s’est tenu debout jusqu’à la fin. Il fallait de la détermination pour s’attaquer à des géants comme Facebook et Google. Le ministre du Patrimoine canadien a tenu tête à ces quasi-monopoles. Plus tôt cette année, M. Rodriguez avait déjà réussi l’exploit d’intégrer les géants du web dans notre réglementation afin qu’ils financent et mettent en valeur le contenu canadien. Cette fois, le ministre a exigé que les plateformes comme Facebook négocient avec les médias pour partager avec eux une partie des revenus publicitaires engrangés grâce à leur travail. Sans surprise, Meta (la société mère de Facebook) a montré son mépris en retirant tout simplement le contenu journalistique de son site. M. Rodriguez ne s’est pas laissé intimider. Il envoie un message fort : les multinationales ne devraient pas être au-dessus de la loi. À noter que le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique l’appuient.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine

Anna Gainey, nouvelle députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE La nouvelle députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, Anna Gainey

Oui, l’ex-présidente du Parti libéral du Canada a bien commencé sa semaine en gagnant l’élection partielle dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount. Elle a toutefois triomphé sans gloire dans ce château fort, et ses premiers pas ne rendent pas optimiste pour la suite. À sa première conférence de presse, elle a refusé de dire si le français était en déclin. Pourtant, tous les indicateurs le démontrent. C’est un fait, et c’est aussi une des justifications derrière la réforme de la Loi sur les langues officielles adoptée par les libéraux. Mme Gainey n’a pas tardé à adopter la langue de bois. Et on devine que si elle intervient en coulisses dans ce débat, ce ne sera pas pour protéger le français. Bien au contraire…

Paul Journet, La Presse

Du côté d’Ottawa

Des ministres chauds ?

S’agissait-il d’un lapsus ? En tout cas, la langue du député bloquiste René Villemure a fourché lors de la période des questions en Chambre, cette semaine, alors qu’il a avancé que les ministres libéraux qui pourraient se retrouver dans l’eau chaude ne buvaient pas que de l’eau, justement. « Le gouvernement […] répond qu’il aurait donné la consigne d’informer dorénavant les ministres chauds… dans les dossiers chauds, je m’excuse », s’est-il corrigé sous les yeux de ses collègues hilares.

En anglais, s’il vous plaît

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau

Qui aurait cru qu’un député du Bloc québécois rappellerait à la ministre libérale Marie-Claude Bibeau de prononcer quelques phrases dans la langue de Shakespeare ? « J’ai oublié de dire ma partie en anglais, donc si ça ne vous dérange pas… », s’est excusée la ministre de l’Agriculture mercredi lors d’une conférence de presse conjointe sur la gestion de l’offre en s’avançant à nouveau vers le micro. « Ça, c’est quand même drôle ! », s’est exclamé en riant le député bloquiste Yves Perron. Il venait de souligner en anglais la présence de membres du secteur agricole canadien qui ont appuyé le projet de loi du Bloc québécois pour protéger la gestion de l’offre. Il s’agit du premier projet de loi bloquiste à se rendre au Sénat depuis 2019.

Les fonctionnaires fédéraux, ces mal-aimés

Passeports, assurance-emploi, visas, immigration : on a beaucoup parlé, ces derniers mois, des lacunes dans la prestation de services fédéraux. « La perception de la fonction publique fédérale est mitigée, au mieux », constate l’Association nationale des retraités fédéraux pour qualifier les résultats d’un sondage Abacus Data publié cette semaine. Selon celui-ci, 37 % des répondants ont une perception positive de la fonction publique fédérale. C’est davantage que ceux qui en ont une image négative (24 %), et presque autant que ceux dont le point de vue est neutre (39 %). Qu’en est-il de la qualité des services ? Elle est excellente ou très bonne (20 %), bonne (44 %), mauvaise ou très mauvaise (28 %), selon les répondants.

La citation de la semaine

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Québec, François Legault

Il faut à un moment donné comprendre que si le salaire moyen augmente, le prix des maisons va augmenter, et c’est une conséquence de l’offre et de la demande. [...] Je ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu’on garde un prix des maisons plus bas qu’à Toronto et Vancouver. Le premier ministre François Legault qui, accusé de se montrer insensible face à la pénurie de logements, a tenté de corriger le tir par la suite

1400

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE, FOURNIE PAR LA SOPFEU Pompier en action dans une forêt près de Chapais, dans le Nord-du-Québec, le 2 juin dernier

C’est le nombre approximatif de travailleurs qui combattent les incendies de forêt au Québec chaque jour. Le gouvernement Legault a lancé un nouvel appel pour obtenir des renforts en provenance de l’étranger alors que l’on prévoit au cours des prochains jours le départ des 240 pompiers forestiers espagnols et portugais venus prêter main-forte à partir de la mi-juin.

Du côté de Québec

Investissez, qu’ils disaient

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU SÉMAPHORE Le collectif d’art urbain Le Sémaphore a dépeint la ministre France-Élaine Duranceau en reine dans une projection sur l’iconique entrepôt Van Horne, à Montréal.

Voici un « moment Marie-Antoinette ». La légende veut que l’ex-reine de France ait eu ce conseil à donner aux pauvres affamés : « Qu’ils mangent de la brioche ! » Même si la citation est apocryphe, elle témoigne de la déconnexion de la monarque par rapport à son peuple. C’est un peu l’impression qui se dégageait d’une citation de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui conseillait pour sa part aux locataires mécontents d’investir en immobilier. Il lui manquait seulement une petite recommandation pour savoir où trouver rapidement 100 000 $ ou 200 000 $… Ça commence à lui coller. Un collectif d’art urbain (Le Sémaphore) l’a dépeinte cette semaine en reine dans une projection sur l’iconique entrepôt Van Horne, à Montréal. D’autres citations controversées du gouvernement caquiste sur la crise du logement y ont aussi été projetées.