Mon fils de 13 ans travaille actuellement à l’épicerie du village depuis plus d’un an et il adore son travail. Son emploi de caissier à temps partiel lui permet de sortir de la routine, de rencontrer des gens. Il apprend à se responsabiliser et à se fixer des objectifs.

Vincent Roy Eastman

Il travaille de trois à six heures par week-end, ce qui lui permet de faire des économies afin de s’acheter des articles de sport. Mon fils est un mordu de vélo de montagne et de ski.

« Léo » est en première secondaire. Les amitiés arrivent et partent… le secondaire, c’est rough sur l’estime, la confiance en soi, l’acceptation et j’en passe. La liste est longue, vous vous souvenez ? Malgré tout, mon fils n’a aucun problème à l’école, une très bonne moyenne et il est toujours assidu dans ses études. Il aime apprendre et il est également très apprécié par ses enseignants.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE Léo

En combinant travail à temps très partiel, études et bien sûr des activités parallèles, l’équilibre est parfait. Léo démontre une confiance en lui qu’il n’avait pas avant de commencer à travailler.

Il adore son travail, se sent apprécié, valorisé. Il fait partie d’une équipe et tous ses collègues, et surtout la clientèle, le trouvent serviable, poli, travaillant, drôle, etc. Bref, il fait bien son boulot et apprend par le biais d’interactions avec ces gens à devenir de plus en plus raisonné et empathique. En gros, un bon humain qui a un véritable don pour saisir les gens. Ce qui va lui servir tout au long de sa vie. Et ça, on ne l’apprend malheureusement pas que sur les bancs d’école.

Tourner en rond à la maison

Il avait hâte de travailler. Il n’avait pas envie de s’emmerder à la maison et de tourner en rond tout l’été. Son frère de 15 ans va occuper un poste 30 heures par semaine, et nous, les parents, on doit malheureusement travailler. Léo s’était fixé des objectifs et c’était pour lui une véritable fierté que de les atteindre. Il voulait même en faire un peu plus afin d’économiser pour son nouvel équipement de ski. Léo n’est plus capable de récupérer le vieux stock de son frère…

Avec l’adoption de cette loi sur le travail des enfants, il va perdre son emploi d’été à 20 heures semaine au début du mois de juillet, juste après la fin des classes. Léo est complètement déprimé, ses plans viennent de tomber à l’eau.

Léo va tourner en rond. Léo ne pourra pas économiser. Léo est en colère et insulté. Pourquoi lui retire-t-on son emploi de manière si injuste, lui retire-t-on ses objectifs, sa motivation ?

La période des examens de fin d’année commence cette semaine, Léo a juste envie de s’en foutre, il est découragé. Mais Léo est fort pour un p’tit homme de 13 ans. Il saura faire preuve de résilience pour ne pas se laisser aller à la colère et à la déception, et il terminera sa première secondaire avec de très bons résultats. Mais pour l’été, c’est une autre histoire…

En résumé, cette loi est injuste et exagérée. Les parents et les employeurs savent faire preuve de jugement et on vient de leur couper l’herbe sous le pied. Il y aura très certainement des conséquences à cette loi. Autant pour les travailleurs, les employeurs, les parents que pour les ados qui ont passé l’âge de jouer, de courir et de rire dehors. Ils vont probablement s’enfermer encore plus, rivés à leur écran… régler un problème en amène souvent un autre, dit-on. Monsieur le Ministre Boulet, il faut revoir votre position. Cette loi va peser lourd sur nos jeunes.