Accélérons ensemble la mobilité durable du Grand Montréal

Le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre (GES). Le modèle de développement urbain et routier dont nous avons hérité engendre aujourd’hui des coûts considérables, aussi bien environnementaux, sociaux qu’économiques. Cela affecte la qualité de vie de nos employés, tout autant leur portefeuille que leur sécurité, et nuit à l’attractivité de la région de Montréal et à son dynamisme économique. Tout le monde en est conscient, et il faut s’y attaquer sans plus tarder.