Alors que ce 7 avril marque la 75e Journée mondiale de la santé, nous tenons à souligner l’apport essentiel du secteur caritatif en santé au Québec.

Kimberley Hanson Chef de la direction chez PartenaireSanté, et 17 autres signataires*

Saviez-vous qu’il existe un regroupement d’organismes caritatifs qui représente 400 conditions de santé affectant près de 90 % de la population québécoise ?

En effet, PartenaireSanté rassemble 17 organisations caritatives québécoises qui agissent dans une optique de santé de proximité en déployant des programmes et des services terrain à un très grand nombre de Québécoises et de Québécois.

Nos organismes desservent des personnes vulnérables, atteintes de maladies graves et chroniques : la maladie d’Alzheimer, l’arthrite, le cancer, les maladies du cœur et l’AVC, la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, le diabète, la dystrophie musculaire, la fibrose kystique, les maladies du foie, l’hémophilie, la maladie de Huntington, la santé mentale, la maladie de Parkinson, les maladies pulmonaires, les maladies du rein, la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique.

Vers un plus grand recours aux services en santé de proximité

Comme nous le savons tous, le réseau de la santé et des services sociaux du Québec opère sous une pression permanente depuis des décennies, une situation qui a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Il importe toutefois de souligner que l’écosystème des soins de santé du Québec fonctionne notamment grâce à de nombreux efforts qui sont déployés à l’extérieur du réseau.

En effet, grâce à l’implication citoyenne et à l’action communautaire des organismes caritatifs en santé, de multiples services de santé de proximité sont déployés chaque jour en complément à ce qui est offert à l’intérieur du réseau : information, prévention, accompagnement, transport, répit, soutien, outils d’éducation et initiatives de sensibilisation.

Selon une étude réalisée en 2021 par Abacus, les personnes atteintes de maladies chroniques et graves affirment qu’il est devenu encore plus crucial en cette période postpandémique de recourir aux organismes caritatifs pour suppléer aux services du réseau de la santé et des services sociaux qui est débordé sur l’ensemble du territoire québécois.

Nécessité d’un soutien fort aux organismes caritatifs en santé

Cette situation nous concerne tous, car s’ils ne vous touchent pas directement, nos services profitent assurément à des membres de votre famille, à des proches, à certains de vos amis ou à des collègues de travail.

En tant que société, il est donc crucial qu’on se dote de moyens afin de bonifier les services de santé terrain offerts par les organismes caritatifs du Québec pour assurer leur pérennité. Comme ces organismes sont des acteurs de solutions complémentaires aux services offerts par le gouvernement, leur pérennité a un impact sur celle du réseau de la santé.

C’est pourquoi nous appelons nos décideurs publics à reconnaître l’apport essentiel des organismes caritatifs en santé et de les soutenir de façon continue, autant sur le plan fiscal que du côté législatif et réglementaire.

Nous appelons aussi nos concitoyens qui sont en mesure de soutenir nos organismes à le faire. Que ce soit financièrement ou en faisant du bénévolat, il n’y a pas de petit geste : tous les efforts comptent en santé !

En cette Journée mondiale de la santé, des manifestations sont organisées partout dans le monde pour souligner que la santé est le bien le plus cher des humains. C’est également ce que nous croyons et c’est pourquoi nous levons notre chapeau à toutes celles et à tous ceux qui travaillent jour et nuit pour assurer notre santé, parfois dans des conditions difficiles et souvent au sacrifice de leur vie personnelle.

Chers Québécois, à votre santé !

* Cosignataires : Sophie Barrette, directrice du développement — Division Québec, Fibrose kystique Canada ; Marie-Hélène Bolduc, vice-présidente, Programmes et services, Dystrophie musculaire Canada ; Brady Carballo-Hambleton, vice-président, Cœur + AVC ; Terry Dean, président, Association pulmonaire du Canada ; Claudine Cook, directrice générale, Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec ; Sylvie Grenier, directrice générale, Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ; Liette Guertin, directrice, dons exemplaires et d’entreprise — Québec et Canada français, Société canadienne du cancer ; Heather Holmes, vice-présidente, Est du Canada, Société de l’arthrite du Canada ; Mathieu Jackson, président, Société canadienne de l’hémophilie, Section Québec ; Francine Labelle, directrice générale, La Fondation du rein — Division du Québec ; Francine Lacroix, directrice générale, Société Huntington du Québec ; Sylvie Lauzon, présidente-directrice générale, Diabète Québec ; Karen Lee, directrice générale, Parkinson Canada ; Nem Maksimovic, directeur, services d’information et de soutien, Fondation canadienne du foie ; Diego Mena Martinez, directeur général, Société canadienne de la sclérose en plaques, Division du Québec ; Lori Radke, Présidente, directrice générale, Crohn et Colite Canada ; Michel Rodrigue, président et directeur général, Commission de la santé mentale du Canada