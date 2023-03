Le budget provincial ne peut pas être la bouée de sauvetage des municipalités

Il faut le dire, notre dépendance vis-à-vis de l’impôt foncier n’est plus viable. Sans changements significatifs à la fiscalité municipale, les villes ne seront bientôt plus en mesure de financer leurs dépenses et de soutenir leurs responsabilités croissantes avec leurs sources de revenus courantes. Elles seront de plus en plus confrontées à des décisions déchirantes, mettant ainsi en péril la qualité de vie de leurs citoyens.