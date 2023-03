Après deux heures, les 125 000 laissez-passer d’admission générale du Festival d’été de Québec (FEQ) étaient déjà tous vendus. Or, une quantité importante de ces laissez-passer se trouvent désormais à des prix exorbitants et malhonnêtes sur des sites de revente tels que Marketplace, billet.ca et 514-billets.com. Des sanctions ou des amendes devraient être entreprises pour contrer ces usurpateurs.

Léa Beauséjour Élève en sciences humaines au cégep de Lanaudière, Joliette

Le FEQ a déployé de nombreux efforts pour restreindre cette forme d’escroquerie, entre autres par une limite de quatre billets par transaction et par une indication claire sur le site officiel : « La revente des passes du Festival est strictement interdite. » Cependant, cela n’a pas empêché les sites, qui se disent des intermédiaires de revente, et des particuliers de profiter des amateurs de musique.

Initialement vendues à 140 $ pour 11 jours, les « passes » d’admission générale ont doublé ou même quadruplé de prix avec la revente et la location quotidienne.

Le FEQ est financé à 13 % par la Ville de Québec, le gouvernement provincial et fédéral. En d’autres mots, il est financé, en partie, par l’argent des contribuables. Bref, ce financement destiné au divertissement de la population et à la culture de la musique avantage les portefeuilles des malfaiteurs.

À la sortie d’une pandémie et avec les coûts en constante inflation, le FEQ était l’occasion pour les adeptes de musique de se divertir à un prix respectable. Or, avec la revente et la location des laissez-passer du festival, de nombreux individus devront attendre à l’an prochain pour avoir accès à la culture de la musique.

Comment serait l’avenir si tout ce que nous consommons était constamment acheté par n’importe qui, et ensuite revendu à des prix exorbitants ? Ensemble, soyons des Québécois honnêtes et solidaires !