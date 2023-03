Journée québécoise de la francophonie canadienne

Faire front commun pour freiner le déclin du français

Face à un enjeu aussi grand et important que le déclin du français, les francophones du Québec et du Canada doivent s’unir et faire front commun. Nous qui avons une langue, une histoire et un destin en partage, nous avons intérêt à nous rapprocher et à être solidaires. Notre avenir menacé, en tant que francophones en Amérique, nous lie plus que jamais.