La Journée internationale des droits des femmes nous amène à réfléchir sur l’état des droits des femmes dans le monde. Pour plusieurs membres de la communauté ukrainienne-canadienne, le 8 mars 2023 sera consacré au courage et à la bravoure extraordinaire des femmes et des filles ukrainiennes.

Evhenia Viatchaninova Membre fondatrice du Club ukrainien de Montréal *

Ruslana Danilkina, une spécialiste des communications militaires, dont la vie a basculé le 24 février 2022. Comme de nombreuses femmes ukrainiennes, elle s’est portée volontaire dans l’armée le premier jour de l’invasion militaire à grande échelle lancée par la Russie. Elle avait à peine 18 ans. Assez rapidement, la jeune originaire d’Odessa, dont la langue maternelle est le russe, a été promue au poste d’opératrice de communication, a travaillé dans le secteur particulièrement dangereux de Zaporijia, puis dans la région de Kherson. Le 10 février dernier, alors que Ruslana effectuait une mission de combat, son véhicule a essuyé un tir de mortier. Elle a été gravement blessée et a perdu l’usage de l’une de ses jambes.

Après le premier choc important, qu’elle a résumé en disant : « au début, je ne voulais pas vivre », elle a choisi de se battre en devenant un exemple pour tous ceux et celles qui ont perdu un membre dans cette guerre brutale et non provoquée lancée par Moscou. Son nouvel objectif est de montrer qu’en dépit de la douleur chronique et de la perte de mobilité, il est possible d’avoir une vie pleine et heureuse1.

Soutien à la population

Solomiia Bobrovska, une députée du peuple et membre de la Commission de la défense nationale, de la sécurité et du renseignement au Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, est une femme originaire de Rivne que je suis fière de compter parmi mes amies. En 2010, j’ai coordonné le Programme parlementaire Canada-Ukraine (CUPP) dans le cadre duquel Solomiia a effectué un stage au Parlement canadien. Après cette brève expérience sur la colline parlementaire, sa carrière, comme celle de nombreux stagiaires du programme, a pris un essor spectaculaire : elle a travaillé aux côtés de Mikheil Saakachvili, ancien président de la Géorgie et ancien gouverneur de l’Ukraine à Odessa, et a ensuite été élue au Parlement ukrainien.

L’exposition aux institutions démocratiques canadiennes a été essentielle à son désir d’entrer dans la vie politique de l’Ukraine. 2

Tout au long de cette guerre impitoyable, Solomiia s’est déplacée personnellement pour apporter du soutien aux civils et aux militaires dans les zones les plus dangereuses de la ligne de front, comme la ville martyre de Marioupol. Plus récemment, elle a effectué une mission fructueuse auprès de l’Union européenne pour plaider en faveur d’une aide militaire accrue, notamment en ce qui concerne la mise en place de la coalition des pays fournisseurs d’avions de combat pour défendre la population et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. En plus d’être une fonctionnaire diligente et courageuse travaillant pour obtenir des résultats, Solomiia a marqué mon cœur comme quelqu’un de poétique.

Il y a quelques jours, elle a publié un bref récit personnel sur ce que cette année a fait d’elle. Le voici, traduit de l’ukrainien :

Nous avions tellement peur de cet hiver, comme si c’était le moment le plus sombre de la journée et que mars arriverait dans des décennies.

Novembre nerveux

Difficile décembre

Offensif janvier

Février la couleur du sang et du Bakhmout

Mais elle est toujours suivie par l’aube

Nous avons survécu à l’hiver !

Je suis reconnaissante à toutes les forces de défense, aux ingénieurs en électricité, aux médecins, aux enseignants et à tous ceux qui travaillent comme des fourmis pour l’Ukraine !

Que ce printemps nous apporte la victoire.

Gardons la ligne. Il y a encore beaucoup de lutte à mener !

Le courage et la bravoure extraordinaires des femmes et des filles ukrainiennes ne sont pas suffisants pour arriver à une paix juste et durable. Je pense que les gens avertis comprendront ! Nous ne parlons pas ici d’une paix abstraite comme certains mouvements « pacifistes » le demandent, mais d’une victoire décisive de la liberté, de la dignité et la valeur de la personne humaine sur la tyrannie.

* Evhenia Viatchaninova est également fondatrice de la campagne de sensibilisation et de levée de fonds « Sauver l’Ukraine »