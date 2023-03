(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi un soutien accru à l’Ukraine et un nouvel accord sur l’hydrogène avec l’Europe, aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a déclaré que le Canada prolongera la mission de formation en génie en Ukraine jusqu’à au moins l’automne prochain. Des formateurs médicaux canadiens seront aussi déployés pour aider les forces ukrainiennes à acquérir des compétences médicales au combat.

« Le Canada fait déjà beaucoup plus que sa juste part par rapport aux autres et va bien au-delà de ce qui est nécessaire. Je tiens donc à remercier le Canada pour cela », a déclaré Mme von der Leyen lors d’une conférence de presse commune avec M. Trudeau à Kingston, en Ontario.

Elle a ajouté que l’opération d’entraînement militaire que le Canada a lancée en Ukraine en 2015 a eu un impact sur les premiers succès des troupes ukrainiennes « beaucoup mieux entraînées » après le début de l’invasion russe en février 2022.

M. Trudeau a annoncé qu’Ottawa dépensera 3 millions pour soutenir le déminage des mines terrestres et des munitions non explosées en Ukraine, en plus des 32 millions déjà investis pour la lutte antimine au pays. L’Union européenne (UE) investit 43 millions d’euros dans le même effort.

L’UE a maintenant désigné le Canada comme pays partenaire sur les sanctions économiques contre la Russie, et les deux travaillent de concert pour fournir des transformateurs d’énergie canadiens afin de soutenir le réseau électrique ukrainien.

M. Trudeau a réitéré que le Canada serait présent aussi longtemps qu’il le faudrait aux côtés de l’Europe pour soutenir l’Ukraine.

Ottawa a également signé un nouvel accord sur l’hydrogène avec l’Union européenne, qui, selon le premier ministre Trudeau, mobilisera des investissements, soutiendra les entreprises et fournira de l’énergie propre des deux côtés de l’Atlantique.

Dans le cadre de discussions plus larges sur le changement climatique et l’énergie propre, Mme von der Leyen a déclaré que le Canada et l’UE avaient fait des progrès sur un accord sur les minéraux critiques, signé en 2021. Elle a décrit ces minéraux comme « la pierre angulaire de l’économie propre ».

Le Canada et l’UE envisagent d’ailleurs une « alliance verte » commune qui se concentrerait sur le renforcement de la coopération énergétique et climatique à tous les niveaux.

M. Trudeau et Mme von der Leyen étaient en matinée à la base militaire de Kingston en matinée pour rencontrer des membres des Forces armées canadiennes déployés en Pologne pour aider les réfugiés ukrainiens.

En soirée, Mme von der Leyen s’adressera à la Chambre des communes pour parler des liens du Canada avec l’Europe et soulignera la Journée internationale des droits des femmes, mercredi.

Elle doit également rencontrer mercredi matin la gouverneure générale, Mary Simon.