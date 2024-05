La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a fait face à des résistances au sein du gouvernement concernant la création de « Mobilité Infra Québec », sa nouvelle agence des transports, selon des informations colligées par La Presse au cours des derniers jours.

Elle déposera bientôt le projet de loi pour créer « Mobilité infra Québec », alors que le conseil des ministres lui a finalement donné le feu vert. L’opération a pris du retard ; à l’origine, le dépôt du projet de loi était prévu l’automne dernier.

Geneviève Guilbault transférera une partie des responsabilités du ministère des Transports à cette agence dans le but de mieux gérer les grands projets d’infrastructures. Son mandat portera sur la planification et la réalisation de projets de transport collectif et de travaux routiers complexes comme la construction de ponts. Elle sera chargée d’évaluer l’intérêt ou non de procéder à des projets qu’on lui soumettra.

L’agence devrait compter une cinquantaine d’employés. Elle ne sera pas soumise à la Loi sur la fonction publique. Cela permet d’offrir des salaires plus élevés aux employés et aux dirigeants, donc d’être plus attractif.

L’encadrement et le financement de Mobilité Infra Québec ont provoqué des débats importants au gouvernement.

Pour financer Mobilité Infra Québec, Geneviève Guilbault a demandé de nouvelles sources de revenus. Différents scénarios ont été proposés pour que son agence touche, par exemple, une partie des dividendes versés au gouvernement par Hydro-Québec ou une part des revenus réservés au Fonds des générations, qui sert à réduire le poids de la dette. Il y a eu beaucoup de résistance au gouvernement à ce sujet, surtout dans le contexte où les finances publiques sont dans le rouge. Il a été évoqué que l’agence soit financée essentiellement à même les budgets du ministère des Transports.

L’autre débat au gouvernement a porté sur l’encadrement de Mobilité Infra Québec. Pour réaliser les projets plus rapidement, la ministre a demandé d’obtenir que son agence ait les coudées franches et ne soit pas soumise à différents règlements et directives concernant la gestion des contrats dans les organismes publics.

Le gouvernement a fait le choix de modifier la Loi sur les contrats des organismes publics et les directives au sujet des projets majeurs d’infrastructures. Le ministre des Infrastructures Jonatan Julien déposera un projet de loi pour obtenir des gains d’efficacité. Il veut que les projets se réalisent jusqu’à 25 % plus vite et coûtent 15 % moins cher.