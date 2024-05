(Québec) Ottawa, Québec et le Canadien National (CN) vont investir 1 milliard de dollars au cours des 25 prochaines années pour entretenir le pont de Québec, que le gouvernement fédéral reprend des mains du CN, a annoncé Justin Trudeau.

« C’est un engagement qu’on a pris auprès des gens de la région de Québec, et aujourd’hui, on remplit notre promesse. Le gouvernement fédéral va investir environ quarante millions de dollars par année pour son programme de réhabilitation au cours des vingt-cinq prochaines années. », a annoncé le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse mercredi.

Durant la conférence de presse, le ministre des Transports Pablo Rodriguez a précisé qu’Ottawa allait fournir 60 % du montant, le reste proviendra du gouvernement du Québec (25 %) et du CN (15 %), qui resteront des usagers de l’ouvrage.

Ces investissements « permettront de prolonger la durée de vie utile du pont pour les décennies à venir, notamment grâce à une augmentation de la fréquence de remplacement des pièces. Le programme de réhabilitation comprend aussi un volet de contribution pour la peinture et l’esthétique de cette infrastructure historique. »

Selon plusieurs rapports du ministère des Transports fédéral, du ministère des Transports de Québec et du CN, la structure du pont de Québec est encore « très solide », a dit M. Rodriguez. Lors de travaux de peinture du pont, les ingénieurs vont privilégier les morceaux d’acier impossibles ou très difficiles à remplacer pour les protéger des éléments. Une portion du budget servira aussi à une peinture plus « esthétique ».

La semaine dernière, le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, avait annoncé que 30 ans après l’avoir cédé au Canadien National (CN), le gouvernement fédéral s’était finalement entendu avec l’entreprise ferroviaire pour reprendre ce pont, l’un des deux liens routiers qui relient Lévis à la capitale.

Travaux importants

Le pont construit en 1917 doit subir des travaux importants. Le Journal de Québec a révélé il y a quatre ans que refaire la peinture du pont pourrait coûter 559 millions. La facture n’a vraisemblablement fait qu’augmenter depuis.

Le gouvernement fédéral estime que le fait de reprendre le pont permettra de simplifier les choses. « On va redonner aux gens de Québec le contrôle de cette infrastructure critique », assure Jean-Yves Duclos.

Le gouvernement du Québec a « salué » l’entente. Québec dispose d’une entente jusqu’en 2032 pour utiliser le tablier du pont pour le transport automobile. « On a un droit de premier refus si jamais on voulait le reprendre […] Nous n’exercerons pas notre droit de premier refus. On ne reprendra pas le pont », a précisé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Fabriqué en acier allié au nickel, il s’agissait du plus long pont à portée libre du monde à l’époque de sa construction. Il a été officiellement inauguré par le prince de Galles — le futur roi Édouard VIII — en 1919.

Conçu à l’origine comme un pont ferroviaire, le pont de Québec comprend aujourd’hui trois voies routières et une passerelle pour les piétons et les cyclistes. Il reste le plus long pont cantilever jamais construit, s’étendant sur 549 mètres entre les piliers principaux, pour une longueur totale de 987 mètres et une hauteur de 95 mètres.