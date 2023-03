(Ottawa) Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre taille en pièces le trio de mesures annoncées par le premier ministre Justin Trudeau pour faire la lumière sur l’ingérence étrangère durant les élections fédérales de 2019 et 2021. Son vis-à-vis bloquiste, Yves-François Blanchet, n’a pas été plus tendre, s’inquiétant au passage de l’image que renvoie cette crise aux partenaires du Canada dans le monde.

En point de presse dans le foyer de la Chambre des communes, mardi, M. Poilievre a insisté pour dire que seule une enquête publique et indépendante pourra fournir aux Canadiens les réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent au sujet du rôle joué par la Chine durant les deux derniers scrutins.

« Justin Trudeau fait exactement le contraire. Il veut un processus qui est secret et contrôlé. Il veut que ce soit secret […] parce qu’il ne veut pas que les Canadiens connaissent la vérité. Il sait que ça va l’impliquer dans le scandale de l’ingérence du gouvernement autoritaire de Pékin », a soutenu le chef conservateur.

Il a fait valoir que la seule enquête que souhaite le premier ministre, c’est celle menée par les services de sécurité pour déterminer qui a divulgué les informations contenues dans des documents secrets au cours des dernières semaines au quotidien The Globe and Mail.

« La seule enquête qu’il veut, c’est celle qui cible les dénonciateurs. C’est ça, la priorité de Justin Trudeau. Ce n’est pas de protéger notre démocratie de l’ingérence étrangère. C’est de se protéger politiquement en ciblant et en détruisant les dénonciateurs courageux qui ont publié ces secrets », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que son parti maintiendra la pression sur le premier ministre dans ce dossier tant et aussi longtemps qu’il ne mettra pas sur pied une enquête publique indépendante.

« Dommage potentiel » à l’image du Canada

Au moment où Justin Trudeau recevait à Kingston la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’inquiétait des conséquences de la crise sur l’image du Canada auprès de ses alliés occidentaux.

« Quel est le message que le gouvernement canadien, que le premier ministre, donne à nos alliés, à l’Europe. à l’OTAN, aux États-Unis, en étant faible et complaisant face à l’intrusion et à l’ingérence hostile d’une dictature étrangère dans la démocratie d’un pays membre de l’OTAN et du G7 ? », a-t-il exposé, mardi.

« Il y a un dommage potentiel à la confiance et à la qualité de la relation que le Canada a avec ses alliés », a ajouté le dirigeant en point de presse au parlement, ajoutant que le premier ministre devait démontrer la « fermeté et la robustesse de sa colonne vertébrale » dans un contexte international tendu.

D’autant plus qu’« à l’heure actuelle, le gouvernement chinois se tape sur les cuisses en regardant ce qui se passe au Canada », constatant la réussite de son opération, a laissé tomber M. Blanchet, se moquant abondamment de la créature imaginée par le premier ministre, ce « rapporteur spécial indépendant ».

Le leader bloquiste a néanmoins insisté sur le fait que cette personne devait être choisie unanimement par les partis représentés en Chambre. Et selon lui, sa conclusion ne peut être autre que celle du déclenchement d’une enquête publique et indépendante sur l’ingérence étrangère.

Rapporteur spécial et enquête à huis clos

Tentant de calmer les critiques des partis de l’opposition et à rassurer les Canadiens, Justin Trudeau a annoncé lundi soir la création d’un poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, l’ouverture d’une enquête – à huis clos –, et le lancement de consultations sur la création d’un registre d’agents étrangers.

Mais il n’est pas encore question, à tout le moins pour l’instant, de lancer l’enquête publique, malgré les demandes insistantes des partis de l’opposition.

Le premier ministre s’en remet à un « éminent Canadien » pour le conseiller sur la pertinence de tenir, ou pas, une telle enquête publique sur l’ingérence étrangère durant les deux dernières élections fédérales, en 2019 et en 2021.

Le rapporteur indépendant « sera doté d’un vaste mandat afin de formuler des recommandations spécialisées sur la protection de notre démocratie », a-t-il annoncé en compagnie d’un quatuor de ministres en conférence de presse au parlement, lundi.

M. Trudeau a répondu aux critiques des partis de l’opposition mardi, à Kingston, en indiquant qu’il est prêt à les consulter avant d’arrêter son choix sur le rapporteur spécial indépendant.

Des outils existants

« On a choisi d’utiliser les outils qu’on a depuis plusieurs années, mais aussi de nommer un rapporteur spécial indépendant qui va chapeauter ce travail. Il va s’assurer que tout est en train d’être fait de la bonne façon et surtout de rassurer les Canadiens. Alors le choix de ce rapporteur spécial va être extrêmement important. Nous sommes ouverts à toute suggestion que les partis d’opposition vont nous partager. Nous allons nous assurer que la personne choisie [va] donner confiance aux Canadiens que ça va être fait de façon indépendante et rigoureuse », a-t-il dit.

Lundi, le premier ministre a aussi demandé à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ainsi qu’au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, dont il nomme les membres, le mandat d’étudier l’enjeu.

Ce comité est présidé par le député libéral David McGuinty. Il est composé de trois élus libéraux, deux conservateurs, un bloquiste, un néo-démocrate et une sénatrice indépendante. Tous détiennent une cote de sécurité de niveau « Très secret » et ils sont tous astreints au secret à perpétuité. À ces deux mesures s’ajoute le lancement officiel de consultations entourant la mise sur pied d’un registre d’agents étrangers.