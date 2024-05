Transport collectif Deux chercheuses dénoncent l’approche de Geneviève Guilbault

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, fait preuve d’une « vision des années 1970 » avec son approche du transport collectif, dénoncent deux chercheuses de Polytechnique Montréal. Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité, et Brigitte Bouchard-Milord, associée de recherche au même endroit, déconstruisent quatre affirmations de Mme Guilbault en commission parlementaire la semaine dernière.