Journée internationale des femmes

Une gouvernance féminine plus que jamais nécessaire

En 2022, les États-Unis ont révoqué le droit à l’avortement, l’Afghanistan a privé les femmes d’éducation, et le conflit russo-ukrainien a exposé les Ukrainiennes à une violence basée sur le genre accrue. Cette période de forte instabilité et de dégradation des conditions féminines est doublement marquée par la menace du leadership et de la participation à la vie politique des femmes, selon l’Organisation de nations unies (ONU). Dans ce contexte, il est indispensable de rappeler que la démocratie, la paix et la prospérité nécessitent la pleine participation des femmes aux décisions et aux actions politiques.