Articles, chroniques, éditoriaux... Voici notre couverture en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Jeunes, militantes et fières PHOTOMONTAGE LA PRESSE Célestine Uhde, Marilou Laurin, Kenza Chahidi et Sao Brisson Spiriti De la violence en ligne aux codes vestimentaires en passant par le droit à l’avortement, le droit à la sécurité et les droits des personnes trans et queer, quatre Québécoises de 20 ans et moins nous parlent de leur vision pour l’avenir des luttes féministes au Québec. Lisez l'article de Lila Dussault

Debout pour le droit d’exister PHOTO WAKIL KOHSAR, AFP Mahbooba Seraj, en février dernier Les Iraniennes et les Afghanes font partie de la longue liste de citoyennes du monde dont les droits les plus élémentaires sont bafoués. La journaliste Louise Leduc propose des courts portraits de trois résistantes. Lisez l'article de Louise Leduc

Rugir au féminin PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jessica Dupré et Corinne Cardinal, chanteuses des groupes métal québécois Fall of Stasis et Valfreya Le métal extrême a longtemps été l’apanage exclusif des hommes, les femmes étant reléguées au rôle de figurantes, un sort qui était d’ailleurs trop souvent associé à des représentations bien peu flatteuses. Mais quelques-uns des groupes de l’heure dans les sphères les plus musclées du métal sont menés par des femmes qui ne se contentent plus de chanter les passages mélodieux des chansons. Le journaliste Pierre-Marc Durivage propose une incursion dans un univers où les femmes rugissent, littéralement. Lisez l'article de Pierre-Marc Durivage

Emmy Fecteau, le nouveau diamant de la Beauce PHOTO FOURNIE PAR EMMY FECTEAU Emmy Fecteau Comme Marie-Philip Poulin, elle porte le numéro 29, est originaire de la Beauce et amasse des points à la tonne. Plus important encore, comme son idole, Emmy Fecteau a le désir d’améliorer le sort des générations futures. En cette Journée internationale des femmes, La Presse a décidé de mettre en lumière ces femmes qui sortent de l’ordinaire. Le portrait de l'hockeyeuse Emmy Fecteau est le premier d'une série de cinq. Lisez l'article de Nicholas Richard

« N’attendez pas d’être prête » PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Quatre hautes dirigeantes de la BMO au Québec. De gauche à droite : Annie Lapointe, Vivianne Croux, Karine Eid et Jennifer Alarie Pour espérer avoir plus de femmes dans les professions traditionnellement masculines et dans les postes de direction, il faut des exemples auxquels s’identifier. On trouve quatre femmes parmi les hautes dirigeantes de la BMO au Québec. L’équité salariale n’est pas encore gagnée, révèle une nouvelle étude, et elles veulent guider la prochaine génération vers le progrès. Lisez l'article d'Isabelle Dubé

Pour un féminisme à taille multiple PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Une approche intersectionnelle s’intéresse à la condition de celles qu’un féminisme dit “universel” laisse trop souvent en plan », écrit Rima Elkouri. « La première fois que j’ai entendu parler d’intersectionnalité dans les médias, c’était il y a une dizaine d’années. [...] J’étais a priori rebutée par le mot, qui me semblait alambiqué. Mais en écoutant Aurélie Lanctôt (aujourd’hui doctorante en droit dont les recherches portent notamment sur les théories féministes et l’épistémologie du droit) en expliquer l’origine et l’utilité, j’ai dû me rendre à l’évidence : si l’égalité et les droits de toutes les femmes nous intéressent, le féminisme intersectionnel est un outil essentiel pour penser (et repenser) le monde, mieux comprendre les rapports de pouvoir dans toute leur complexité et mieux s’attaquer aux inégalités. » Lisez la chronique de Rima Elkouri