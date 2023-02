Un an de guerre

Faire prévaloir le droit international

Le 24 février 2022 restera à jamais dans les mémoires comme le jour où la Russie a commencé son invasion brutale, non provoquée et illégale de l’Ukraine. Il s’agissait et il s’agit toujours d’une agression pure et simple et d’une violation flagrante de la Charte des Nations unies. Cette guerre n’est ni « une question européenne », ni une affaire de « l’Occident contre les autres ».