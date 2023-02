Peut-on négocier avec Poutine ?

Le passé est une source inépuisable d’enseignements. Je suis en France pour quelques semaines, et un débat agite journalistes, experts, commentateurs et diplomates sur l’opportunité ou non d’engager une négociation avec Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine. L’affaire est sérieuse, d’autant plus qu’Ukrainiens et Occidentaux craignent une guerre longue aux résultats indécis.