L’économie sociale : durable, inclusive et plus que locale !

Au cours des trois dernières années, la pandémie, l’inflation galopante et l’accroissement des inégalités, associés à la crise climatique, nous ont montré notre grande vulnérabilité. Celle-ci s’est traduite dans nos chaînes d’approvisionnement, mais aussi dans notre capacité à répondre à nos besoins et à ceux de nos collectivités, durement fragilisées.

Anyle Coté Directrice générale du Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)

À ces grands défis, nous répondons que l’économie sociale est une solution pour une société plus inclusive, durable et solidaire. Portée par des entreprises innovantes, l’économie sociale a répondu présente face aux enjeux des dernières années en démontrant sa grande résilience et son agilité, et elle continue de le faire.

Pourquoi choisir et privilégier l’économie sociale ? Cette façon différente de faire de l’économie met l’humain au cœur de ses décisions, privilégie le bien commun et les besoins des collectivités. L’économie sociale est plus qu’une entreprise locale. Bien sûr, elle se déploie localement, alors que 76 % des entreprises collectives desservent un marché régional. Toutefois, dans son ADN, c’est avant tout une entreprise qui répond à une mission sociale.

Sa portée est aussi plus que locale, car chaque dollar d’achat investi dans une entreprise collective a des retombées équivalentes dans la communauté. Et non, l’économie sociale n’est pas marginale au Québec !

À Montréal seulement, l’économie sociale maintient plus de 67 000 emplois directs, génère 11,7 milliards de dollars de revenus annuels et représente près de 2800 entreprises (OBNL et coopératives) dans l’île.

Elle fait donc partie intégrante de la structure économique montréalaise et de notre quotidien, si l’on pense aux centres de la petite enfance (CPE), aux services d’aide à domicile et aux aînés, aux entreprises d’insertion socioprofessionnelle ou à celles qui favorisent l’accès à des aliments sains, à la culture, aux sports et aux loisirs, à un logement abordable ainsi qu’à des espaces publics et naturels.

L’économie sociale prend de l’ampleur au Québec

Il y a tout juste un an, le gouvernement dévoilait sa Stratégie des marchés publics – Priorité à l’achat québécois1 qui vise à favoriser l’achat de biens et de services québécois et qui représentera, d’ici 2026, une hausse de 1,5 milliard de dollars pour les entreprises d’ici. Cette stratégie vise aussi plus largement à ce que les organismes publics et les municipalités s’approvisionnent davantage localement.

Pour atteindre cet objectif, soutenir l’achat auprès des entreprises d’économie sociale est incontournable. Mieux, il faut accélérer le mouvement ! Déjà, 35 grandes institutions publiques et privées québécoises ont rejoint L’économie sociale, j’achète !, une initiative montréalaise du Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) qui vise à accroître les partenariats et à soutenir l’achat auprès des entreprises d’économie sociale. À ce jour, ce sont d’ailleurs plus de 1800 contrats entre les institutions publiques et privées et les entreprises d’économie sociale participantes qui ont été signés, pour une valeur de plus de 55 millions de dollars.

Choisir de faire affaire avec l’économie sociale, c’est opter pour une économie plus juste, plus inclusive et plus solidaire qui répond aux besoins des communautés, sans compromettre ceux du futur. Son objectif ultime n’est pas le profit, mais plutôt le bien-être des collectivités.

Le mouvement est en marche et continuera de grandir grâce au soutien des citoyens et citoyennes, des organisations, petites ou grandes, privées ou publiques, qui choisissent l’économie sociale au quotidien.

Serez-vous le prochain à rejoindre le mouvement ?