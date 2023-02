États-Unis

Une classe politique écrasée par les intérêts partisans

Les retombées des élections de mi-mandat aux États-Unis commencent à s’atténuer. La nouvelle Chambre des représentants et son nouveau président, le républicain Kevin McCarthy, préparent la prochaine session en procédant à la formation des différents comités. Déjà, on voit que les nombreuses concessions de McCarthy pour décrocher la présidence de la Chambre laissent plus de marge de manœuvre à l’aile trumpiste du Parti républicain.