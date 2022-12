En réponse à la lettre « La mise au pas de la recherche⁠1 », signée par quatre chercheurs, parue le 18 novembre

Rémi Quirion Scientifique en chef du Québec, et trois autres signataires*

Comme dirigeants des Fonds de recherche du Québec (FRQ), nous devons être attentifs à la lettre « La mise au pas de la recherche », cosignée par quatre chercheurs et chercheuse et parue le 18 novembre dernier dans La Presse. Nous l’accueillons avec ouverture, mais nous tenons à apporter quelques précisions.

Le financement octroyé par les FRQ provient de fonds publics. La recherche ainsi soutenue doit profiter au plus grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. C’est dans cet esprit que les FRQ ont développé depuis plusieurs années une série d’initiatives pour favoriser le lien science et société, dont l’intégration des principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) et des objectifs de développement durable (ODD) dans ses programmes de bourses d’excellence. Les bénéfices de la prise en compte de l’EDI dans les protocoles de recherche sont largement documentés. Des organismes de financement au Canada et en Europe en font également la promotion.

Que demandent les FRQ aux candidats d’une bourse d’excellence ? « Si cela s’applique, préciser la prise en compte des principes d’EDI dans le cadre du projet et/ou de son potentiel de contribution aux enjeux sociétaux, notamment ceux énoncés dans les ODD. Si cela ne s’applique pas au projet, le justifier brièvement. »

Ce qui est demandé aux candidats, c’est de réfléchir aux principes de l’EDI, dans le but de prévenir les biais ou angles morts possibles dans la démarche de recherche, et ainsi améliorer leurs projets.

C’est la plus-value que nous y voyons en prenant en compte l’EDI dans la réflexion méthodologique d’un projet de recherche. Par exemple, pensons aux blessures plus sévères subies par les femmes et les personnes âgées ou obèses lors d’accidents de voiture, en raison des mannequins d’impact conçus en fonction du corps de l’homme moyen. Il va sans dire que les comités d’évaluation en tiennent compte dans la mesure où le projet s’y prête.

De la même façon, les FRQ veulent sensibiliser les étudiants aux enjeux sociétaux, dont les ODD, en lien avec leurs études. L’exercice ici est d’amener le candidat à réfléchir sur ce que pourrait être la contribution de ses travaux relativement à tel ou tel enjeu de société, dans la mesure où le projet s’y prête. La relève veut démontrer l’impact scientifique et social de ses travaux, qu’il soit en lien ou pas avec les ODD. Via le Comité intersectoriel étudiant (CIE) des FRQ, les étudiants ont d’ailleurs été les tout premiers à sensibiliser les membres des trois conseils d’administration à ces questions.

Des critères qui s’adaptent

En 2021, nous avions inclus l’EDI et les ODD comme sous-critères, et la mobilisation sociale comme critère d’évaluation en mode pilote dans les programmes de bourses. À la lumière des commentaires des comités d’évaluation, nous avons éliminé le critère sur la mobilisation sociale et précisé les sous-critères sur l’EDI et les ODD dans les règles de cette année.

À la fin de chaque cycle de nos concours, nous revoyons les critères d’évaluation à la lumière des commentaires des centaines de chercheurs qui composent nos comités et nous n’hésitons pas à apporter les correctifs qui s’imposent.

Au terme du prochain cycle d’évaluation, et à la lumière de la rétroaction des évaluateurs, et des commentaires que nous recevons par ailleurs, nous nous ajusterons comme nous l’avons toujours fait. Est-ce le rôle des FRQ de générer des réflexions sur l’EDI ou les ODD, comme on le fait pour l’éthique et la conduite responsable en recherche et pour la responsabilité environnementale, et quelle place doivent-elles prendre ? Ces questions se poseront dans le contexte de ce processus.

Concernant l’exercice de la liberté universitaire, il est primordial de rappeler que les étudiants sont libres de choisir leur sujet de recherche, que celui-ci soit lié ou non aux principes de l’EDI ou aux ODD, comme en témoignent les titres des centaines de projets de recherche de la relève étudiante financés par les FRQ à la suite des derniers concours. Il y en a pour tous les goûts et dans tous les secteurs.

Aucune donnée ne nous laisse croire que des étudiants aient été pénalisés par cet exercice de réflexion lors des concours de 2021. Toutefois, nous demeurons sensibles au fait que des candidats puissent se questionner sur les sous-critères EDI et ODD. C’est pourquoi nous prendrons des dispositions avec nos comités d’évaluation pour que ces sous-critères ne puissent en aucun cas pénaliser une demande de bourse.

Nous demeurons par ailleurs ouverts à poursuivre le dialogue avec la communauté scientifique et étudiante, et à apporter les correctifs nécessaires aux règles des programmes de bourses.

* Cosignataires : Janice Baley, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie (FRQNT) ; Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) ; Louise Poissant, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)