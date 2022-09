Soins à domicile

Quel parti a la meilleure proposition ?

Les soins et services à domicile deviennent essentiels dans un contexte de vieillissement accéléré de la population. Le statu quo coûtera très cher, en plus de ne pas répondre au souhait des personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible à domicile et d’éviter ou de retarder l’entrée en institution d’hébergement. La campagne électorale actuelle est l’occasion d’examiner la position des partis politiques sur cette question cruciale.