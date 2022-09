Notes de campagne

Les dés sont jetés

En dépit des déficiences de son mode de scrutin actuel, le Québec est sur son erre d’aller en ce moment en matière de démocratie. Ceux et celles qui souhaitaient que s’ouvrent davantage de voies et que se fassent entendre davantage de voix sur le plan politique seront ravis à l’idée que la présente élection mette en cause cinq partis, aux positions bien campées à défaut d’être toujours bien étoffées. Et cela, c’est sans compter le nombre record sur les rangs de candidates et d’Autochtones.